Ruud van Nistelrooij heeft piepjong talent (15) beschikbaar ondanks drukke periode: 'Godzijdank'

Ruud van Nistelrooij kan zondagmiddag 'gewoon' beschikken over Jeremy Monga. Het 15-jarige talent van Leicester City maakt een drukke periode mee, zowel binnen als buiten de lijnen.

Van Nistelrooij liet Monga begin dit jaar debuteren in de Premier League. Met zijn 15 jaar werd hij de één na jongste speler in de hoogste Engelse voetbalcompetitie ooit. Alleen Ethan Nwanieri van Arsenal was nog jonger tijdens zijn eerste speelminuten in de Premier League.

Examens

Monga heeft het momenteel druk. De buitenspeler heeft namelijk examens. "Ik help hem met wiskunde en vraag naar welke hoofdstukken hij geleerd heeft", knipoogte Van Nistelrooij daarover. Desondanks kan de trainer wel over zijn pupil beschikken tegen Nottingham Forest.

"Godzijdank is er geen school op zaterdag en zondag", lacht Van Nisterlooij. "Het is echt iets om je te realiseren, want het is echt speciaal. Hij is een speciaal talent, dus dan brengt hij dat met zich mee."

Geen sponsor

Bij zijn debuut trok Monga gelijk de aandacht. Dat kwam niet alleen door de jonge leeftijd en zijn kwaliteiten op het veld, maar ook omdat zijn shirt er anders uit zag dan dat van zijn ploeggenoten.

Monga was namelijk de enige zonder een hoofdsponsor op de buik. BC Game, een crypto casino, is de naam die normaal op het shirt van The Foxen prijkt, maar voor spelers onder de 18 jaar oud is het verboden om goksponsoren te promoten. Daarom liep Monga met een groot blauw vlak op zijn shirt.

Degradatie

Monga speelde dit seizoen vier keer in de hoofdmacht van Leicester City. Hij had dus maar een klein aandeel in de degradatie van The Foxes, die volgend seizoen weer in The Championship zullen uitkomen. Of Ruud van Nistelrooij dan nog de trainer is valt nog te bezien. Tot nu toe houdt de Nederlander zich daarover koest.

Alles over de Premier League

