Moeder Cristiano Ronaldo wordt gefilmd tijdens bijzonder moment, video bereikt miljoenenpubliek

Cristiano Ronaldo Junior, de oudste zoon van de stervoetballer, trok alle aandacht naar zich toe tijdens zijn debuut voor een Portugees jeugdelftal in Kroatië. Zijn oma, de moeder van CR7, was aanwezig. Maar niet een video van haar, maar die van een Kroatische jongen naast haar, gaat viraal.

Een jongeman uit Kroatië filmde zichzelf tijdens een wedstrijd naast Maria Dolores terwijl ze samen de wedstrijd keken. De video, geplaatst op TikTok, ging viral en heeft inmiddels twee miljoen views. In de comments vroegen velen zich af waar de video was opgenomen en of Ronaldo zelf bij de wedstrijd aanwezig was. Op de vraag hoe Ronaldo's zoon speelde, antwoordde de jongeman: "Normaal, er staat veel druk op hem."

Moeder Ronaldo

Maria Dolores dos Santos Aveiro, de moeder van voetballegende Cristiano Ronaldo, was onlangs in Kroatië om haar kleinzoon, de veertienjarige Cristiano Ronaldo Junior, te steunen bij zijn debuut voor het Portugese nationale team op het Vlatko Marković Memorial-toernooi in Sveti Martin na Muri.

Hij draagt rugnummer 7 - net als zijn vader

Cristiano Junior, de oudste zoon van Cristiano Ronaldo, draagt rugnummer 7, net als zijn vader. Hij speelt momenteel in de jeugdopleiding van het Saoedische Al Nassr, de club waar Ronaldo ook speelt, en speelde eerder in de jeugd van Real Madrid, Juventus en Manchester United. Kortom: hij ging altijd met zijn vader mee en speelde in de jeugd van de verschillende Europese topclubs.

Maria Dolores, geboren in 1954 op het Portugese eiland Madeira, staat bekend om haar hechte band met haar zoon en kleinkinderen. Ze is actief op sociale media, met name Instagram, waar ze momenten uit haar gezinsleven deelt met haar meer dan vier miljoen volgers.

Vriendin Ronaldo

Georgina Rodriguez, de vriendin van Ronaldo, is niet de biologische moeder van Ronaldo Junior. Desalniettemin is ze ontzettend trots op haar stiefzoon. In een Story op haar eigen Instagram laat ze weten 'trots en gelukkig' te zijn met het debuut van Ronaldo Junior in het jeugdelftal van Portugal. Ze noemt zichzelf daarin in ieder geval wel 'mama', wat duidt op de sterke band binnen het gezin Ronaldo. Samen met de stervoetballer kreeg Rodriguez wel twee andere kinderen. Dochters Alana Martina en Bella Esmeralda zijn van de twee geliefden. Bella was deel van een tweeling, maar haar broer Angel overleed bij de geboorte.