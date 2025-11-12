Cristiano Ronaldo maakt zich op voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijden van Portugal. De 40-jarige aanvoerder van het nationale elftal gaat met zijn medespelers op bezoek bij Ierland, waar hij vreest voor het ergste.

Voetbalicoon Cristiano Ronaldo verwacht een pittige strijd, zowel op als naast het veld, wanneer Portugal donderdag om 19:45 uur in Ierland speelt. De Portugese aanvoerder rekent niet op een warm welkom van de Ierse fans in het Aviva Stadium. "Het stadion zal me uitfluiten, daar ben ik aan gewend", zegt hij op de persconferentie.

"Ik hoop zelfs dat ze het doen, misschien haalt dat de druk van andere spelers. Ik wil vooral genieten. Het is niet beslissend, maar bijna wel; we weten dat we ons met een overwinning kwalificeren. We willen het nu al beslissen."

Kenmerkende reactie van Cristiano Ronaldo

Geconfronteerd met de uitspraken van de Ierse bondscoach (die over de 'honger' van de spits sprak) over de kwaliteiten van Cristiano Ronaldo voor de nationale ploeg, reageerde de Portugese aanvoerder op zijn kenmerkende wijze: "Ergens ben ik het ermee eens. Ik weet wanneer ik van waarde ben, ik weet wanneer ik goed speel en wanneer niet. De kwaliteit van het spel moet altijd prevaleren. Het zijn maar woorden. Wat ik wil, is dat we ons kwalificeren."

Cristiano Ronaldo verwacht bovendien een defensieve Ierse speelstijl: "Een team dat met een laag blok zal spelen, ik denk dat het dezelfde wedstrijd wordt. De fans zullen met hen meespelen, enthousiaster zijn, de inworpen zullen hoekschoppen lijken. We moeten voorbereid zijn."

