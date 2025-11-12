Het interview van Piers Morgan met Cristiano Ronaldo werd breed uitgemeten in de media. In de Engelse pers gaat het dan natuurlijk ook even over de accesoires. Zo viel de Portugese superster op met een horloge van ruim één miljoen euro om zijn pols.

Het was drie jaar geleden dat Ronaldo aanschoof bij Morgan om te praten over zijn veelbesproken vertrek bij Manchester United. De inmiddels 40-jarige aanvaller haalde daarin onder andere uit naar Nederlander Erik ten Hag, destijds de trainer van de Engelse topclub. Ditmaal ging Morgan op bezoek bij Ronaldo in Saoedi-Arabië, waar de spits voor Al-Nassr speelt.

Bij die club verdient Ronaldo liefst 500.000 euro per dag. Dat is ruim 180 miljoen euro op jaarbasis. De all-time topscorer van het Portugese elftal weet van gekte niet meer waar hij zijn geld aan moet uitgeven. Niet gek dat hij een horloge van ruim één miljoen droeg.

Peperduur horloge

Het gaat om de Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, waar achttien karaats witgoud in zit. Er zijn slechts achttien van die horloges gemaakt. De precieze kosten? 1,35 miljoen euro. Dat is voor Ronaldo nog geen drie dagen werken. Op de klok zitten liefst 360 baguette diamanten.

Ronaldo is inmiddels miljardair en zei in gesprek met Morgan ook dat het zijn doel was om dat te worden. "Ik ben niet geobsedeerd met geld. Als je zoveel hebt maakt het niet meer uit, maar het is altijd fijn om meer te hebben."

Belangrijke doelen van Cristiano Ronaldo

CR7 heeft nog meerdere belangrijke doelen. Hij gaf aan nog één a twee jaar te willen voetballen. Dat geeft hem bijvoorbeeld de kans om met zijn 15-jarige zoon Cristiano Ronaldo junior te spelen, die in de jeugdopleiding van Al-Nassr zit. Ook hoopt de vedette de duizend goals aan te tikken. De teller staat momenteel op 953.

‼️ UPDATE ‼️

⚽️ Part 2 of my ⁦@Cristiano⁩ interview has been viewed 1m times in just 24hrs!

⚽️ Part 1 has now been viewed 3.5m times in just 3 days.

⚽️ Incredible numbers for the 🐐 of football. Already the most-watched sporting interview of the year. 💥💥 pic.twitter.com/NL0yTTXo8Q — Piers Morgan (@piersmorgan) November 7, 2025

Ten slotte heeft Ronaldo nog een laatste doel: het WK winnen met Portugal in 2026. Dat wordt zijn laatste wereldkampioenschap. In 2016 won hij al eens het EK met zijn land. Hij speelde tot nog toe liefst 225 interlands voor Portugal, waarin hij 143 keer scoorde. Dat is een record.