Al Nassr heeft vrijdag uit bij Al Kholood gewonnen dankzij Portugese topvoetballers Cristiano Ronaldo en João Félix. De VAR speelde ook een hoofdrol met een rode kaart en een late penalty.

De formatie van de Portugese coach speelde een uitstekende eerste helft, maar wist de kansen niet af te maken. Het openingsdoelpunt viel dan ook pas in minuut 47 via Ronaldo. De bijna 41-jarige aanvaller werd geholpen door zijn landgenoot.

Hij komt daarmee op 961 carrièregoals en is dus weer wat dichter bij de magische mijlpaal van 1000 doelpunten die hij in zijn carrière nog hoopt te bereiken.

Zelfs met een voorsprong bleven de bezoekers zoeken naar meer, en de tweede treffer viel snel uit een standaardsituatie: een hoekschop van Felix, die door Mohamed Simakan met het hoofd werd binnengekopt.

VAR-ingrepen

Daarna werd de uitploeg echt dominant. Maar de VAR speelde ook een hoofdrol: in de 70e minuut kreeg Simakan een lichte elleboogstoot van Hattan Bahebri. Nadat de scheidsrechter de beelden had bekeken, toonde hij de directe rode kaart aan de aanvoerder van de thuisploeg.

Vlak voor het einde werd na tussenkomst van de VAR ook nog een penalty toegekend aan Al Nassr. Daarmee had Ronaldo nog een goal dichter bij zijn doel kunnen komen, maar hij was net daarvoor gewisseld. João Félix pakte de bal, maar na overleg met Kingsley Coman liet hij de Fransman schieten, die de penalty had verdiend.

Het team van Jorge Jesus boekte zijn vierde opeenvolgende overwinning in de Saoedische competitie en profiteerde optimaal van de nieuwe misstap van Al Hilal, dat voor de tweede keer op rij gelijk speelde. Al Hilal speelt de volgende wedstrijd tegen nummer drie Al Ahli.