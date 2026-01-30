De schrik zit er goed in bij familie Van Persie nadat Shaqueel donderdagavond mogelijk zwaar geblesseerd raakte. De club is druk bezig met de nodige onderzoeken, maar Robin gaf al aan dat het er niet goed uitzag. Wesley Sneijder, zelf ook vader van een voetballende zoon, leeft erg met de trainer van Feyenoord mee. "Het maakt het allemaal een stukje enger", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Op het padelevent zijn broer Rodney Sneijder is de voetballer erg openhartig over hun bijzondere band, hoe zij samen het verlies van hun vader hebben verwerkt én spreekt hij ook over de zware situatie van Robin en Shaqueel van Persie. Feyenoord verloor donderdagavond van Real Betis, maar daar heeft niemand het meer over.

'Dat is verschrikkelijk'

In de slotfase van de wedstrijd landde de zoon van de trainer zeer ongelukkig op de grond en blesseerde zich hevig aan zijn knie. Sneijder zag de beelden ook. "Ja, verschrikkelijk. Op dat moment ben je even geen trainer. En dat is heel moeilijk, want in je hoofd probeer je die trainer te blijven. In je hart kan je dat alleen even niet meer zijn. Het is altijd verschrikkelijk als jouw speler dat overkomt. Maar als dat je zoon betreft, dan is dat verschrikkelijk", beseft ook Sneijder.

Het maakt het extra zuur voor Shaqueel omdat hij ook echt geliefd is, vindt Sneijder. "Hij wordt omarmd, hij scoort twee geweldige goals en levert assists... dan komt het des te harder aan." Sneijder steekt hem dan ook een hart onder de riem. "Ik wil hem heel veel steun en kracht toewensen. Hopen dat hij des te harder terugkomt. Het klinkt cliché, maar ik wens het die jongen. Ik hoop dat Robin zijn kop erbij houdt."

'Nu begrijp ik mijn eigen vader pas'

Sneijder weet maar al te goed hoe het is om voetbalvader te zijn. Zijn zoon speelt sinds dit seizoen ook profvoetbal, bij de beloften van FC Utrecht. Een blessure is het ergste wat er is voor die jongens. "Daarom kijk ik ook liever niet", zegt Sneijder. "Ik wil wel kijken, maar dit soort dingen maken het allemaal een stuk enger. Nu begrijp ik pas hoe mijn vader in het begin op de tribune heeft gezeten. Toen had ik altijd gedacht: Doe eens chill man, zenuwlijer. Toen begreep ik het echt niet."

Volgens Sneijder heb je als speler helemaal geen angst, dat komt pas als je een kind krijgt. "Dan heb je het niet in de hand. Je wil niet dat het gebeurt voor je ogen. En dat is bij Robin nu wel gebeurd. Dat is toch je grootste nachtmerrie", kan de recordinternational zich inbeelden.

Sinds kort staat hij ook veel langs de velden van FC Utrecht. Jessey, zijn zoon, speelt daar in het Jong-elftal in de Keuken Kampioen Divisie. "Het debuut was het mooiste dat er is. Ik kon er helaas niet bij zijn. Hij heeft er zo keihard voor gewerkt, hij is er elke dag mee bezig. Hij kwam pas op zijn vijftiende bij de profs. Hij doet het allemaal zelf en dat vind ik mooi aan hem. Het is hem gegund, hij heeft het verdiend."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.