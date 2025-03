Cristiano Ronaldo maakt opmerkelijk nieuws bekend: 'Laten we wat plezier hebben'

Cristiano Ronaldo is inmiddels 40 jaar, maar draait zijn hand nog altijd niet om voor een nieuw projectje. De Portugese superster van Al-Nassr laat zich nog altijd zien op het veld en dat is buiten de lijnen niet anders. Hij maakte woensdag bijzonder nieuws wereldkundig.

"Groot nieuws om vandaag met iedereen te delen", zo schrijft Ronaldo op zijn Instagram-kanaal. Een flink deel van de 651 miljoen volgers zal even met de ogen hebben geknipperd, maar het ging dit keer niet om een sportieve mededeling. Ronaldo verschijnt namelijk in een nieuwe videogame.

De Portugees wordt een personage in het vechtsportspelletje Fatal Fury. De game verschijnt over een maand en in de nieuwste versie daarvan kun je dus een potje knokken met de voetballegende. Die vindt het zelf maar wat leuk: 'Laten we op 24 april wat plezier hebben!"

Ongetwijfeld levert het financieel Ronaldo ook de nodige knaken op. Voor het geld hoefde de Portugees het sowieso niet te doen, want zijn vermogen is bizar hoog te noemen. Alles bij elkaar opgeteld is het het vermogen van de 40-jarige spits meer dan 1 miljard euro. De voetballer is de best verdiendende sporter ter wereld. DIn 2024 kreeg hij jaarlijks een miljoentje op 250, vooral vanwege zijn monstercontract bij Al-Nassr.

1000 goals?

In Saoedi-Arabië weet hij het net ook voortdurend te vinden, maar sinds het bijzonder tegenvallende EK voetbal heeft hij ook bij de Portugese nationale ploeg een tweede adem gevonden. De veertiger scoorde afgelopen Nations League-duel met Denemarken nog, al miste hij ook op knullige wijze een pingel. Dat Ronaldo nog volop blijft scoren, is voor één statistiek nog heel interessant. De superster jaagt nog altijd op de duizelingwekkende mijlpaal van liefst 1000 officiële doelpunten.

1 miljard volgers

Ook buiten de lijnen is de Portugees een fenomeen. Hij slechtte enkele maanden geleden de magische barrière van 1 miljard volgers op sociale media. Zijn nieuwe YouTube-kanaal had in mum van tijd onwaarschijnlijke aantallen volgers.