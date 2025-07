Het overlijden van Liverpool-aanvaller Diogo Jota raakt de hele voetbalwereld diep. Zo ook landgenoot Cristiano Ronaldo. De 40-jarige Portugees heeft gereageerd op het droevige nieuw. "Het slaat nergens op."

Diogo Jota is op 28-jarige leeftijd omgekomen tijdens een auto-ongeluk in Spanje. Lokale media schrijven dat het incident net na middernacht is gebeurd. De Portugese voetbalbond bevestigde het tragische nieuws op donderdagochtend.

Het nieuws bereikte ook al snel Ronaldo, zijn teamgenoot bij de nationale ploeg. Hij deelde een emotioneel bericht op Instagram. "Het slaat nergens op", begon hij zijn statement. "Net nu we samen speelden bij het nationale elftal, net nu je getrouwd bent."

De superster van Al-Nassr kan het niet geloven. Hij spreekt zich ook uit richting de nabestaanden. "Gecondoleerd aan je familie, vrouw en kinderen. Ik wens ze alle sterkte in de wereld. Ik weet dat je altijd bij hen zal zijn. Rust in vrede, Diogo en Andre. We zullen jullie missen."

De aanvaller van de ploeg van Arne Slot zat volgens Marca samen met zijn jongere broer Andre Silve in een auto in Spanje waarmee hij van de weg raakte. De auto zou vervolgens in brand zijn gevlogen, zo melden getuigen. Het incident vond plaats in de regio Zamora, dat dicht bij de Portugese grens ligt.

Jota werd het voorbije seizoen met Liverpool landskampioen met Liverpool. Ook tilde hij deze zomer de Nations League omhoog met Portugal, door na strafschoppen van Spanje te winnen. Nog geen twee weken geleden trouwde Jota met zijn geliefde Rute Cardoso. Samen hebben ze drie kinderen.

De Portugese bond deelde ook al een emotioneel statement op donderdagochtend. "De Portugese voetbalbond en het hele Portugese voetbal zijn volledig kapot door de dood van Diogo Jota en zijn broer Andre Silve vanochtend in Spanje." Het verdriet is gigantisch. "Het verlies van Diogo en Andre Silve betekent onherstelbaar verlies voor het Portugese voetbal en we zullen alles doen om hun nalatenschap elke dag te eren."