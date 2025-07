De voetbalwereld staat uitgebreid stil bij de dood van Liverpool-aanvaller Diogo Jota. De Portugees van de ploeg van Arne Slot overleed, net als zijn broer, bij een auto-ongeluk in Spanje. Vanuit dat land en zijn thuisland Portugal komen er nu meer details naar buiten over het noodlottige ongeval.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. De tragische dood is wereldnieuws en naarmate de dag vordert komen er meer details naar buiten. Volgens het Spaanse persbureau EFE denkt de politie dat de auto waar de broers in zaten tegen een boom is gebotst. Vervolgens zou de Lamborghini in brand zijn gevlogen. Overigens onderzoekt de politie de zaak nog.

Het Spaanse AS heeft een iets andere lezing. Bronnen beweren tegen het medium dat de auto rond 00.30 uur een klapband heeft gekregen tijdens een inhaalpoging. Vervolgens zou de auto van de weg zijn geraakt en vloog deze in brand. Dat werd de Portugezen uiteindelijk fataal. Op de site van Diario de Castilla Y Léon is een foto te zien van wat de resten van de auto zouden zijn.

De dood van Jota en zijn jongere broer zorgen vanzelfsprekend voor geschokte reacties uit de voetbal- en sportwereld. De steunbetuigingen komen massaal binnen. De Portugese voetbalbond en Liverpool zelf hebben ook gereageerd. "De club heeft vernomen dat de 28-jarige voetballer samen met zijn broer André is overleden bij een verkeersongeval in Spanje. Liverpool wil op dit moment geen commentaar geven en verzoekt de privacy van de familie, vrienden, teamgenoten en clubpersoneel van Diogo en André te respecteren terwijl zijn proberen een onvoorstelbaar verlies te verwerken."

Jota vierde nog geen twee weken een van de meest bijzondere dagen van zijn leven. Op 22 juni trouwde hij met zijn geliefde Rute Cardoso. Met haar kreeg Jota drie kinderen.

