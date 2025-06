Cristiano Ronaldo wacht nog even met nieuwe club: 'Gefocust op dit doel'

Cristiano Ronaldo kondigde vorige week zijn afscheid aan als speler van Al-Nassr. Maar stoppen doet de 40-jarige superspits nog zeker niet. Voordat hij zich richt op het vinden van een nieuwe club, is de Portugees eerst ergens anders druk mee.

Het gonst de afgelopen dagen van de geruchten rondom Ronaldo. Zo wordt de topvoetballer gelinkt aan de nodige clubs die meedoen aan het WK voor Clubs. Er lijken voornamelijk Braziliaanse clubs geïnteresseerd in de superster. Momenteel ontbreekt hij op het clubtoernooi, terwijl eeuwige concurrent Lionel Messi met Inter Miami wel actief is.

Verrassende club meldt zich met voorstel bij Cristiano Ronaldo, deelname aan WK voor clubs lonkt De toekomst van topvoetballer Cristiano Ronaldo is in nevelen gehuld. Volgens de Braziliaanse sportjournalist Jorge Nicola heeft Botafogo de Portugese aanvaller een aanbieding gedaan om naar de Braziliaanse club te komen.

Maar Ronaldo richt zijn pijlen voorlopig op het Portugese elftal. 'Gefocust op dit doel', schrijft hij op Instagram bij een reeks foto's van hem in kledij van het nationale team. Portugal speelt op woensdag 4 juni de halve finale van de Nations League tegen Duitsland, een dag later is de andere halve eindstrijd tussen Spanje en Frankrijk. Ook de finale is deze interlandperiode.

Het Nederlands elftal doet niet mee aan de Final Four van de Nations League. Voor Oranje begint de WK-kwalificatie al: op 7 juni tegen Finland, drie dagen later wacht het duel met Malta.

De wensen van Cristiano Ronaldo

Ronaldo heeft na de Nations League nog even de tijd om mogelijk toch een club te vinden dat meedoet aan het WK. De eerste wedstrijd is op 15 juni. Er bestaat bijna geen mogelijkheid dat de recordinternational van Portugal stopt als voetballer. Hij gaf zelf aan klaar te zijn voor het 'nieuwe hoofdstuk' en heeft nog meerdere wensen in zijn carrière.

Zo wil hij met Portugal op het WK 2026 staan. De 219-voudig international (136 doelpunten) is onder bondscoach Roberto Martinez nog altijd de aanvoerder. Ook hoopt hij de duizend doelpunten te bereiken in zijn carrière. De teller staat momenteel op 936. Er bestaat overigens ook een mogelijkheid dat hij een nieuw contract tekent bij Al-Nassr, melden Saoedische media.

Cristiano Ronaldo neemt besluit over toekomst: 'Heeft de situatie enigszins gekalmeerd' Hoewel Cristiano Ronaldo onlangs op Instagram duidelijk maakte te stoppen bij Al-Nassr, meldt journalist Santi Aouna van Foot Mercato dat de topvoetballer toch blijft bij de club uit Saoedi-Arabië en een nieuw contract heeft getekend.

