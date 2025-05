Cristiano Ronaldo neemt besluit over toekomst: 'Heeft de situatie enigszins gekalmeerd'

Hoewel Cristiano Ronaldo onlangs op Instagram duidelijk maakte te stoppen bij Al-Nassr, meldt journalist Santi Aouna van Foot Mercato dat de topvoetballer toch blijft bij de club uit Saoedi-Arabië en een nieuw contract heeft getekend.

Hoewel Ronaldo 40 jaar oud is en gerust van zijn pensioen zou kunnen genieten, is de topspits nog niet van plan om definitief zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Met zijn laatste bericht op Instagram zorgde hij echter wel voor de nodige ophef. "Dit hoofdstuk wordt afgesloten. Maar het verhaal? Dat wordt vervolgd. Dankbaar voor alles," schreef de aanvaller na zijn laatste wedstrijd van het seizoen in de Saudi Pro League.

Onverwachte wending in transfersoap rondom Cristiano Ronaldo: ligt hier de toekomst van Portugese superster? De geruchtenmolen rondom de toekomst van Cristiano Ronaldo draait weer op volle toeren. De Portugese topvoetballer hintte eerder deze week op een mogelijk vertrek uit Saoedi-Arabië. De technisch directeur van Al Nassr is hier op ingegaan en heeft daarbij een nieuwe wending aan de soap gegeven.

Geen enkele prijs bij Al-Nassr

Zijn contract met Al-Nassr loopt af op 30 juni van dit jaar en daarna is hij transfervrij. Dit gegeven, in combinatie met het bericht op Instagram heeft de clubleiding vermoedelijk aangezet om hem een nog lucratiever contract aan te bieden. Ronaldo speelt nu tweeënhalf jaar voor Al-Nassr, maar heeft nog geen grote prijzen gewonnen. De club eindigde afgelopen seizoen als derde in de competitie en miste daardoor kwalificatie voor de Aziatische Champions League.

De Portugees kwam begin 2023 bij Al-Nassr. Sindsdien speelde hij 105 wedstrijden, waarin hij 93 doelpunten maakte en 19 assists gaf. Hij werd twee keer topscorer van de Saudi Pro League, maar won geen enkele prijs met het team.

Voorwaarden om te blijven

"Vertrek of zelfs het beëindigen van zijn carrière zijn reële opties voor Ronaldo," schreef gerenommeerde voetbaljournalist Rudy Galetti, die interessante informatie bracht over de voorwaarden die de topvoetballer stelt aan een eventueel langer verblijf in Saoedi-Arabië.

"Cristiano Ronaldo heeft de situatie enigszins gekalmeerd en gezegd dat hij een langer verblijf bij Al-Nassr zou overwegen, mits de club bereid is een team te bouwen dat daadwerkelijk meedoet om de titel. Als dat niet gebeurt, tekent hij geen contract bij een andere club uit Saoedi-Arabië," aldus de transferexpert.

FIFA-president Gianni Infantino sprak onlangs de hoop uit dat Cristiano Ronaldo zal spelen op het aankomende WK voor clubs. "Hij kan naar een van de deelnemende clubs, er zijn gesprekken gaande met een aantal van hen. Wie weet wat er gebeurt, we hebben nog een paar weken," aldus de president.