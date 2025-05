Cristiano Ronaldo zet zijn oudste zoon (14) in de schijnwerpers na bijzondere mijlpaal

Cristiano Ronaldo is maar wat trots op zijn oudste zoon. Cristiano Ronaldo Junior (14) heeft dinsdag namelijk zijn debuut gemaakt voor een jeugdelftal van Portugal, het land waar zijn vader recordinternational van is.

De jonge aanvaller mocht invallen bij Portugal onder 15 en deed even mee tegen de leeftijdsgenoten uit Japan. Portugal won met 4-1 en komt later deze week nog in actie tegen Griekenland (woensdag), Engeland (vrijdag) en een nog te bepalen tegenstander (zondag). Wie weet maakt de jonge Ronaldo dus ook al zijn eerste doelpunt voor zijn land.

Ronaldo was dolenthousiast en deelde direct wat foto's van zijn zoon op Instagram met zijn recordaantal van 653 miljoen volgers. 'Gefeliciteerd met je Portugal-debuut, zoon. Heel trots op jou!', schreef hij bij de post. De topvoetballer was zelf niet aanwezig bij de wedstrijd in Kroatië, maar zijn moeder (en Juniors oma) wel.

Records van zijn vader

Eén interland is nog heel ver weg voor de 14-jarige aanvaller, laat staan het record van zijn vader verbreken. De inmiddels 40-jarige steraanvaller speelde al 219 interlands voor Portugal, waarin hij 136 keer scoorde. En de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or is nog altijd actief voor zijn land.

Ronaldo Junior maakt zijn minuten in de jeugdopleiding van Al-Nassr, de club uit Saoedi-Arabië waar zijn vader bij in het eerste elftal speelt. Hoewel papa uitstekende cijfers kent (91 goals en negentien assists in 103 wedstrijden) bij zijn nieuwste club, leverde het nog altijd geen prijs op. Ook dit jaar lijkt Al-Nassr naast al het eremetaal te grijpen.

Samen in actie

Wie weet zien we vader en zoon nog wel samen terug op het veld bij Al-Nassr. Ronaldo sr. lijkt nog niet aan stoppen te denken, omdat hij de duizend doelpunten in zijn carrière wil aantikken. De teller staat nu op 934.