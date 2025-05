Dit is waarom Cristiano Ronaldo op 40-jarige leeftijd nog steeds een machine is

Cristiano Ronaldo is niet alleen één van de beste voetballers ooit, maar ook een schoolvoorbeeld van discipline. Zijn indrukwekkende lichaam op 40-jarige leeftijd is geen toeval: alles in zijn leven draait om prestaties, herstel en gezondheid. En dat is te merken, zelfs aan de eettafel.

Ronaldo won alles wat er te winnen valt: vijf Ballon d'Ors, vijf Champions Leagues en een Europees kampioenschap met Portugal. Hij speelde voor grootmachten als Manchester United, Real Madrid en Juventus. Tegenwoordig is hij actief bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië, waar hij liefst 285 miljoen euro per jaar verdient. Toch draait het bij hem nooit om achterover leunen, zelfs op zijn veertigste eist hij het maximale van zichzelf.

Cristiano Ronaldo zorgt voor onduidelijkheid: wat gebeurt er met bizar contract van Portugese superster? Cristiano Ronaldo is 40 jaar oud, maar van stoppen lijkt de Portugese wereldster nog altijd niet te willen weten. De aanvaller is dit seizoen bijzonder trefzeker bij Al Nassr uit Saoedi-Arabië. Bij die club strijkt hij een duizenlingwekkend bedrag op, maar daar kom mogelijk snel een eind aan.

Strak ritme, zes maaltijden

Zijn dagelijkse routine begint met tien uur slaap, gevolgd door een vroege training en een streng dieet van zes kleine, eiwitrijke maaltijden per dag. Kip, vis, eieren, groenten en volkoren granen vormen de basis. Frisdrank of suiker? Geen sprake van. Alles is afgestemd op de ruim 3.000 calorieën die hij dagelijks verbrandt tijdens intensieve training. Elke drie uur eet hij iets, zodat zijn lichaam constant wordt voorzien van energie.

Volgens zijn voormalig privékok Giorgio Barone komt er geen luxe aan te pas. "Geen kaviaar of truffels, alleen pure, biologische producten", aldus Barone. Ronaldo’s favorieten? Zwaardvis, kalfsvlees, zwarte rijst en Bacalhau à Brás - een klassiek Portugees gerecht bereid met kabeljauw, eieren en aardappel.

Stervoetballer Cristiano Ronaldo doet zeer populaire influencer ongelofelijk aanbod Voetbalster Cristiano Ronaldo, die maar liefst 200 miljoen euro per seizoen verdient in Saoedi-Arabië, kan al zijn grillen bevredigen - en hij is bereid zijn geld te delen. Zo deed hij een bijzonder aanbod aan de Spaanse influencer Marta García Bou, beter bekend als 'Buki'.

Herstel, rust en nul ruimte voor ongezonde gewoontes

Voeding is één ding, maar herstel is net zo belangrijk. Ronaldo gebruikt cryotherapie, stretcht dagelijks, en plant zijn rustmomenten strak in. Hij slaapt acht tot tien uur per nacht en volgt vaste routines, waar hij ook is. Hij ziet zijn lichaam als een machine, of liever: een Ferrari. En die onderhoud je niet met gemakzucht of toeval.

Zijn afkeer van ongezonde gewoontes is bekend. Tijdens een persconferentie op het EK in 2021 schoof hij twee flesjes Coca-Cola opzij en zei: "Drink water." De actie ging viraal, en de beurswaarde van Coca-Cola kelderde naar verluidt met miljarden. Ook teamgenoten passen zich aan. Lee Grant vertelde dat niemand bij Manchester United nog appeltaart durfde te eten toen ze Ronaldo’s bord zagen: kip, avocado en water, verder niks.

Lunchen met Cristiano Ronaldo is geen pretje

Voormalig United-ploeggenoot Patrice Evra vertelde hoe hij ooit bij Ronaldo thuis ging lunchen. Er stond alleen salade en kip op tafel. "Zonder saus. Daarna zei hij: Laten we gaan zwemmen en stretchen. En we kwamen net van de training!", herinnert de Fransman zich. Het typeert Ronaldo’s levensstijl: prestaties boven comfort.

Of hij nu bij Real Madrid, Juventus of Al-Nassr speelt, Ronaldo is altijd de eerste op de training en vaak de laatste die vertrekt. Jerzy Dudek herinnert zich hoe hij bij Real standaard om 9.30 uur op het complex was, anderhalf uur vóór de officiële start. Daarna volgde een volledige sessie, extra oefeningen en nog een bezoek aan de gym.

Dit is Cristiano Ronaldo: steenrijk voetbalfenomeen (40) boekte enorme successen, maar kende in privéleven ook groot verdriet Cristiano Ronaldo werd onlangs 40 jaar oud, maar de Portugese voetballer weet niet van ophouden. Al meer dan twintig jaar vertoeft hij in de top van de voetballerij en ook daarbuiten zorgt hij voor ongelooflijke cijfers. Dit weten we van de doelpuntenmachine, prijzenpakker en vader van zes kinderen bij meerdere moeders.

Cristiano Ronaldo bewijst: leeftijd is geen excuus

Diezelfde werklust laat hij nog steeds zien. Op het EK 2024 stond hij op 39-jarige leeftijd fysiek zijn mannetje. Terwijl anderen hun loopbaan al lang hebben afgerond, bewijst Ronaldo dat de absolute top bereikbaar blijft. Mits je er alles voor over hebt. Zijn voorbeeld laat zien dat leeftijd geen beperking hoeft te zijn, zolang toewijding en structuur de boventoon voeren.

Ronaldo’s verhaal begon in armoede op Madeira, waar hij als jonge jongen vertrok om te voetballen in Lissabon. Inmiddels draagt de luchthaven op het eiland zijn naam, staat er een standbeeld van hem, en bezit hij er een CR7-museum én hotel. Toch is zijn fundament nooit veranderd: hard werken, discipline en nooit genoegen nemen met 'goed genoeg'. Zijn levensstijl is spartaans, maar het resultaat liegt niet.