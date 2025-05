Cristiano Ronaldo zorgt voor onduidelijkheid: wat gebeurt er met bizar contract van Portugese superster?

Cristiano Ronaldo is 40 jaar oud, maar van stoppen lijkt de Portugese wereldster nog altijd niet te willen weten. De aanvaller is dit seizoen bijzonder trefzeker bij Al Nassr uit Saoedi-Arabië. Bij die club strijkt hij een duizenlingwekkend bedrag op, maar daar kom mogelijk snel een eind aan.

Het salarisstrookje van Ronaldo is bij de club jaarlijks een miljoentje of 200. Daarmee is hij uiteraard de best verdiendende voetballer ter wereld. De Portugees kwam in december 2022 op 37 jarige leeftijd naar het Midden-Oosten. Daar deed hij wat hij de jaren daarvoor ook al ontelbare keren deed bij Portugal, Manchester United, Real Madrid en Juventus: scoren.

Teleurstellend seizoen Al Nassr

Eén ding lukt vooralsnog niet met de steenrijke voetbalclub: een prijs pakken. Ronaldo en co werden de voorbije seizoenen afgetroefd om de landstitel en dat is met een paar duels te gaan ook nu onmogelijk. Al Nassr staat vierde, op elf punten achterstand van het Ittihad FC van Karim Benzema en Steven Bergwijn. In de Aziatische Champions League werd de ploeg uitgeschakeld in de halve finale.

Ronaldo is momenteel de topscorer van de Saoedische competitie, maar ondanks zijn 23 goals lukt het hem wederom niet om een prijs toe te voegen aan zijn imponerende prijzenkast. En dat heeft hem naar verluidt doen twijfelen over zijn toekomst.

Angstvallige stilte

Zijn contract loopt in minder dan twee maanden af en er is nog geen nieuws over zijn verbintenis. Maanden geleden meldde het Spaanse Marca dat Ronaldo tot zeker 2027 door zou gaan als voetballer. Hij zou dan 42 zijn als zijn nieuwe verbintenis afloopt. Maar sindsdien is het angstvallig stil.

Kranten als The Daily Mail sluiten niet uit dat het te maken heeft met de magere prestaties van de club. Mocht Al Nassr op de vierde plaats blijven staan. dan loopt het plaatsing voor de Aziatische Champions League mis. En dat zou toch een blamage zijn met Ronaldo in de ploeg.

Recordjacht en mogelijk WK

Voorlopig blijft het dus onduidelijk wat Ronaldo gaat doen. De man die al 934 officiële doelpunten maakt kan natuurlijk nog doorgaan tot hij het iconische aantal van 1000 goals op zijn naam heeft staan. Daarvoor lijkt hij toch zeker twee jaar door te moeten. Daarnaast speelt Portugal, als het zich uiteraard plaatst, volgend jaar het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Mogelijk wil Ronaldo daar nog één keer vlammen, ondanks zijn teleurstellende EK van de vorige zomer.