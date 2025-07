Als ras-Ajacied maakte Davy Klaassen al vele open dagen mee bij Ajax. Toch beleefde de middenvelder tijdens de laatste open dag van Ajax een bijzonder primeur. Zijn dochter Cruz Klaassen-Benschop was voor het eerst in de Johan Cruijff ArenA. Dat moment leverde liefdevolle beelden op.

De open dag van Ajax vindt jaarlijks tijdens de zomervakantie plaats. De dag staat in het teken van allerlei festiviteiten voor jong en oud. Een vast onderdeel van de open dag is het presenteren van de selectie voor aankomend seizoen. Voor Mr. 1-0 was de open dag, die dit jaar op woensdag 30 juli plaatsvond, een extra bijzondere. Dochtertje Cruz was namelijk met zijn vrouw Laura Benschop meegekomen naar de Johan Cruijff Arena.

Liefdevolle beelden

Benschop deelde liefdevolle beelden op Instagram van de komst van de kleine Klaassen, waarop te zien was hoe de middenvelder zijn dochtertje in zijn armen hield langs de grasmat in het stadion. "De eerste keer in het stadion", schrijft Benschop erbij, gevolgd door een geëmotioneerde emoji.

De kleine Klaassen draagt een passende outfit, namelijk een Ajax-shirtje met de naam van haar vader met daaronder de getallen '2025'. De middenvelder verlengde onlangs zijn contract in Amsterdam. Daarnaast draagt ze een koptelefoon, vermoedelijk ter bescherming van haar gehoor.

i © Instagram: @laura.benschop

Dochter Cruz

Ook deelde Benschop beelden van haar en haar dochter waarop te zien is hoe zij haar dochtertje bij zich draagt in een kinderdrager terwijl ze op de roltrappen in de Johan Cruijff Arena staat. Het koppel verwelkomde afgelopen maart hun dochter Cruz Klaassen Benschop.

Zij kwam ter wereld op een wedstrijddag, waardoor Mr. 1-0 het uitduel van Ajax tegen PEC Zwolle miste. Afgelopen zomer ging het kersverse gezin voor het eerst samen op vakantie. Ibiza was de bestemming. Deze vakantie was volgens Benschop hun "beste vakantie ooit", zo schreef ze op Instagram.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.