In de Sportnieuws.nl in Oranje-videopodcast werd geen blad voor de mond genomen over de toekomst van Oranje-aanvoerder Sherida Spitse. Camerajournalist Leah Smith deed een stevige uitspraak over de 35-jarige Oranje Leeuwin: 'Dit is het laatste eindtoernooi van Spitse', waarop voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink resoluut antwoordt. "Anders wordt het misschien nóg pijnlijker", stelt hij.