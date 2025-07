Ajax lijkt serieus werk te gaan maken van de transfer van Ko Itakura (28). De Japanse verdediger staat momenteel onder contract bij Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga, maar mag daar bij een goed aanbod weg. Eerder probeerde PSV de centrale verdediger al te halen, maar het bedrag dat de Eindhovenaren op tafel legden, werd niet serieus genomen. Dat van Ajax nu wel.

Gladbach wil graag deze zomer van Itakura af, om een herhaald debacle te voorkomen. De club vlakbij de grens met Nederland raakte de afgelopen jaren veel topspelers gratis kwijt omdat ze in hun laatste jaar niet wilden verlengen en vervolgens zonder geld op te leveren naar topclubs trokken. Gladbach wil zo'n scenario met de Japans international voorkomen en hem dus nu van de hand doen. Ajax heeft volgens Bild een bod gedaan van 7,5 miljoen euro, plus zo'n 2,5 miljoen euro aan bonussen, waardoor het totaalbod rond de tien miljoen euro uitkomt.

'Eindelijk een goed aanbod'

Topspelers die Gladbach de afgelopen jaren gratis verlieten waren Marcus Thuram (naar Inter), Ramy Bensabaini (naar Dortmund) en Matthias Ginter (naar Freiburg). Het bod vanuit technisch directeur Alex Kroes uit Amsterdam wordt door Bild dan ook typerend omschreven: 'Eindelijk een goed aanbod'. PSV weigerde volgens het medium in een eerder stadium om een openingsbod van zes miljoen euro te doen voor de Japanner, waardoor van een transfer geen sprake was.

Verlengen of op de bank

Gladbach-trainer Roland Virkus zei op het trainingskamp al dat er met Itakura gepraat moet worden als het van een transfer niet komt deze zomer. Dan zal hij óf zijn contract bij de Bundesliga-club moeten verlengen, óf hij loopt het risico op de bank te belanden. Trainer Virkus deed dat twee jaar geleden al eens met Nico Elvedi, die in een vergelijkbare situatie zat. Mocht Itakura inderdaad voor rond de tien miljoen euro vertrekken uit Mönchengladbach, dan zou dat een uitstekende zaak zijn voor club.

Op de plek van Sutalo?

De voormalig verdediger van FC Groningen zou dan de duurste uitgaande transfer van deze zomer zijn. Hij volgt dan landgenoot Shuta Machino op, die voor acht miljoen euro naar Holstein Kiel vertrok. Het enige opvallende aan de verregaande interesse van Ajax is dat Itakura in principe een rechtercentrale verdediger is. Hij zou dan de voornaamste concurrent van Josip Sutalo moeten worden, die momenteel nog geblesseerd is en de start van het seizoen mist.

Hato weg

Technisch directeur Alex Kroes heeft weer wat bestedingsruimte en moet in ieder geval ook weer de markt op voor een nieuwe linksback. Jorrel Hato verkast namelijk voor meer dan 40 miljoen euro naar Chelsea.