Davy Klaassen heeft een pijnlijke conclusie getrokken na het gelijkspel van Ajax op bezoek bij FC Volendam. De Ajacied voorspelt een somber verloop van de Champions League voor de Amsterdammers.

Ajax kwam niet verder dan een punt op bezoek bij FC Volendam in de VriendenLoterij Eredivisie. Henk Veerman bracht de Volendammers al vroeg op voorsprong met een fraaie treffer van afstand. Vlak voor rust leek Ajax op gelijke hoogte te komen, maar na een doelpunt van Kenneth Taylor ging de vlag omhoog, waardoor de Ajacieden met een achterstand van 1-0 de rust in gingen.

'Vandaag niet...'

In de tweede helft maakte Ko Itakura alsnog de gelijkmaker voor de Amsterdammers, die niet verder kwamen dan een gelijkspel. Klaassen moest het doen met een invalbeurt, maar of dat echt veel verschil maakte? "Vandaag niet, het was gewoon niet goed genoeg", zei hij eerlijk na afloop van de wedstrijd tegenover de camera van ESPN.

'Ziet er niet goed uit'

"Als je donderdag een Champions League-loting ziet, dan ben je daar enthousiast over", ging Mr. 1-0 verder. "Maar als we dit op de mat leggen, eindigen we gewoon met nul punten in die poule", concludeerde hij pijnlijk.

"Het mag wel op gaan schieten inderdaad", antwoordde hij toen de verslaggever hem vroeg of de situatie bij Ajax zorgwekkend is, nu het bijna september is. "Ik ben een positief persoon, maar ik moet toch ook wel zeggen dat het er niet goed uitziet op dit moment en dat het echt beter moet."

