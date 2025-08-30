Steven Berghuis leek zijn emoties niet de baas na afloop van de eerste helft tussen het duel tussen FC Volendam en Ajax in de VriendenLoterij Eredivisie. De Ajacied kreeg het aan de stok met een staflid van de thuisploeg nadat Ajax met een 1-0 achterstand de rust in ging.

Ajax kwam al vroeg in de eerste helft op achterstand door een onverwachts, maar fraai afstandsschot van ras-Volendammer Henk Veerman. Vlak voor rust was Kenneth Taylor dicht bij de gelijkmaker, maar daar ging een streep door. De Ajacied, die de laatste tijd onderwerp van geruchten over een transfer is, zag zijn doelpunt afgekeurd worden omdat Raul Moro eerder in de aanval buitenspel stond. Met de 1-0 achterstand ging Ajax uiteindelijk de rust in.

Woordenwisseling

De frustratie zat bij aanvoerder Steven Berghuis duidelijk hoog. Nog vóórdat de spelers de kleedkamers opzochten, raakte hij verwikkeld in een woordenwisseling met – vermoedelijk – Michael Dingsdag, de assistent-trainer van Volendam. De Ajacied werd vervolgens door teamgenoten mee naar binnen genomen.

'Raar mannetje'

Op X gaat het los over de woede-uitbarsting van de aanvaller. 'Wat een raar mannetje is die Berghuis toch! Altijd ruzie zoeken met iedereen. Zelfs met leden van de staf van de tegenstander. En als ie nou nog een beetje kon voetballen. Zelfs dat niet. Misselijkmakend figuurtje', schrijft een geïrriteerde kijker. 'Berghuis weer ruzie aan het maken. Geen bal geraakt die clown', reageert een ander.

Kritisch over kwaliteit

Kijkers uiten niet alleen hun frustratie over de woede-uitbarsting van de Ajacied. Ook over zijn spel wordt ongenoegen geuit op X. Meerdere mensen roepen op om Berghuis te wisselen en zomeraanwinst Oscar Gloukh op zijn positie neer te zetten. 'Berghuis z'n beste positie is op de bank', concludeert een geïrriteerde kijker. 'Ben echt toe aan een analyse over de meerwaarde van Berghuis, want ik zie het niet', schrijft een ander.

Ze kregen geen gehoor, want juist Gloukh ging er in de rust af voor Oliver Edvardsen.

