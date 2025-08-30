Ajax heeft voor een flinke blamage gezorgd tegen FC Volendam. Op bezoek in het vissersdorp maakte de ploeg van John Heitinga geen enkel moment aanspraak op de overwinning. Het duel eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel, een resultaat waar Ajax zeker niet over mag klagen.

Het vooralsnog ongeslagen Ajax wilde uit de startblokken schieten tegen Volendam, maar ze werden flink teruggedrongen door Het Andere Oranje. De eerste grote kansen waren zelfs voor de ploeg van Rick Kruys. In de 16e minuut beloonden ze zichzelf door de openingstreffer binnen te werken. Henk Veerman kreeg de bal op gelukkige wijze voor zijn voeten en schoot 'm weergaloos achter Ajax-goalie Vitezslav Jaros in de bovenhoek: 1-0.

Herdenken van Lisa

FC Volendam-supporters besloten vlak daarna om, net als alle Eredivisieclubs vorige week deden, bij hun eerste thuisduel na het tragische nieuws rondom de vermoorde Lisa een minuut te klappen.

Afgekeurd doelpunt

Volendam bleef de bovenliggende ploeg in het Kras Stadion, maar had het vizier niet op scherp staan waardoor Jaros redelijk eenvoudig zijn ploeg op de been kon houden. Op slag van rust leek Ajax zelfs op gelijke hoogte te komen door Kenneth Taylor. De middenvelder, die bezig lijkt aan zijn laatste week in Amsterdam, werkte een voorzet van Raul Moro van dichtbij binnen. De grensrechter stak echter meteen zijn vlag in de lucht, want eerder in de aanval stond Moro buitenspel. Daardoor ging de ploeg van John Heitinga met een 1-0 achterstand de rust in.

Na rust wél raak

In de tweede helft begon Ajax onthutsend zwak met héél veel balverlies en slordigheden, maar in de 61e minuut was het wel raak voor de Amsterdammers. Wout Weghorst kopte een hoekschop geweldig door en van dichtbij schoot Ko Itakura de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Dat zou hét moment moeten zijn voor Ajax om door te gaan, maar niets was minder waar.

Billenknijpen voor Ajax

Ajax moest op zoek naar de winnende treffer, maar de Amsterdammers maakten geen moment aanspraak op de overwinning. In de 85e minuut kreeg FC Volendam zelfs dé kans om op voorsprong te komen. Anthony Descotte zette de bal perfect terug voor een medespeler, maar precies op dat moment wierp Kenneth Taylor zich in de baan van het schot. Met die actie voorkwam de Ajacied de 2-1. Uiteindelijk bleef de gelijke stand op het scorebord.

Beide clubs nog ongeslagen

Volendam en Ajax verloren allebei nog niet dit nieuwe seizoen. De promovendus speelde gelijk tegen Heerenveen (1-1), AZ (2-2) en Telstar (2-2). Ajax daarentegen won van Telstar en Heracles Almelo (beide 2-0) en nam een punt mee uit Deventer bij Go Ahead Eagles (2-2). Met dit gelijke spel blijft dit intact voor beide ploegen.

