Davy Pröpper hangt schoenen opnieuw aan de wilgen, maar neemt afscheid van 'mijn club' met mooi gebaar

Davy Pröpper heeft voor de tweede keer in zijn carrière zijn pensioen als profvoetballer aangekondigd. De club meldt dat de middenvelder (32) stopt en er enorm van baalt dat de terugkeer bij zijn jeugdclub niet is verlopen zoals hij vooraf had gehoopt.

In januari 2022 kondigde Davy Pröpper ook al eens zijn afscheid als voetballer aan. Destijds was hij net een halfjaar terug bij PSV, maar kampte hij met motivatieproblemen. In november van dat jaar werd bekend dat de 17-voudig international voor een terugkeer in het profvoetbal ging. Hij ging meetrainen met Vitesse, waar hij in januari 2023 een contract tekende en zijn rentree maakte.

Een afgescheurde kruisband zorgde ervoor dat de inbreng van Pröpper in seizoen 22/23 beperkt bleef tot twee wedstrijden. Ook dit seizoen werd de Arnhemmer geteisterd door blessures, waardoor hij amper in actie kwam. "Aangezien er ook geen uitzicht is op beter, heb ik besloten om definitief te stoppen met voetballen", verklaart hij.

Mooie geste

Pröpper verlaat Vitesse, waar hij doorbrak vanuit de jeugdopleiding, wel met een mooie geste. Hij heeft ervoor gekozen de laatste maanden af te zien van zijn salaris, geld dat de club goed kan gebruiken. De club en de speler zullen nog contact hebben over een mogelijk nieuw dienstverband in een andere functie.

Pröpper kan ondanks de lastige laatste jaren terugkijken op een zeer verdienstelijke carrière. Hij speelde ruim vierhonderd wedstrijden voor Vitesse, PSV en Brighton & Hove Albion. Met PSV werd hij eenmaal landskampioen en won hij drie keer de Johan Cruijff Schaal. In de zeventien interlands die hij speelde, scoorde hij drie keer.