Vitesse krijgt eindelijk eens goed nieuws: rechter geeft hoop met positieve uitspraak

Vitesse vecht voor het voortbestaan van de club en heeft donderdag eindelijk eens goed nieuws gekregen. De rechter maakte met een uitspraak in de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de weg vrij voor de benoeming van twee onafhankelijke commissarissen. Dat is cruciaal voor de club.

De licentiecommissie heeft namelijk als belangrijke voorwaarde gesteld dat de club de banden verbreekt met de Russen. Valery Oyf is nog altijd de eigenaar en door de benoeming van twee onafhankelijke commissarissen wordt het makkelijker om daar verandering in te brengen.

Gaat Vitesse binnenkort weer voor de landstitel? 'Oude bekende wil Arnhemse club nog altijd kopen' Vitesse zit in zwaar weer en kan deze week zomaar eens de proflicentie kwijtraken. De club hoopt echter groen licht te krijgen van de licentiecommissie en een oude bekende is nog altijd geïnteresseerd om de club eventueel te kopen.

Vitesse moet van Oyf af als eigenaar vanwege zijn nauwe banden met Roman Abramovich, die jarenlang de eigenaar was van Chelsea. Abramovich staat op de internationale sanctielijst sinds de Russische invasie in Oekraïne. Hij zou via Oyf en allerlei omwegen miljoenen hebben gepompt in de club uit Arnhem. De betrokkenheid van Abramovich zorgt ervoor dat bank ING geen zaken meer wil doen met Vitesse en dus kan de club geen rekening openen.

Mislukte overname

De club uit Arnhem leek de banden met Rusland eerder al te verbreken toen Coley Parry opstond als de beoogde nieuwe eigenaar. De overname door de Amerikaan werd echter eerder dit jaar afgekeurd door de licentiecommissie. Hij had echter wel al aardig wat geld geïnvesteerd in de club en dat is dus omgezet in een miljoenenschuld. Dat kan de club fataal worden.

Vitesse krijgt nieuws van KNVB: overname door Amerikaan Coley Parry gaat definitief niet door Coley Parry wordt definitief niet de eigenaar van Vitesse. De Amerikaan wilde de club met zijn Common Group overnemen, maar nadat de licentiecommissie de overname eerder al afkeurde, doet nu ook de beroepscommissie van de KNVB dat. Daarmee weet de club in ieder geval wie er niet de nieuwe eigenaar wordt.

Deadline licentiecommissie

Het is voor Vitesse te hopen dat de licentiecommissie de club nog een kans wil geven. De deadline van de commissie is vrijdag en dan krijgt de club meer duidelijkheid over de toekomst. Vitesse moet er serieus rekening mee houden dat het geen proflicentie krijgt voor volgend seizoen en kan dan dus verdwijnen uit het profvoetbal. De club uit Arnhem degradeerde dit seizoen in de Eredivisie.