Crowdfunding levert Vitesse miljoenenbedrag op: 'Een fantastisch resultaat'

Voor de vrouwen van Fortuna Sittard is maandagmiddag de eerste kans om zilverwaar in de prijzenkast te kunnen zetten. De bekerfinale tegen Ajax is de eerste finale waar zij in staan. Voor aanvoerster Tessa Wullaert een bijzondere wedstrijd, want na deze finale is haar tijd in Sittard voorbij. "Het was een groot avontuur", blikt de Belgische spits terug.