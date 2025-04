De mooiste uitspraken van 'Don Leo' Beenhakker: van 'tangaslip' tot 'zeehondencentrum Pieterburen'

De op 82-jarige leeftijd overleden toptrainer Leo Beenhakker zat na tientallen jaren in het vak boordevol mooie verhalen en uitspraken. De Rotterdammer werd om zijn prachtige woorden geroemd en die passen hem net zo goed als zijn kenmerkende sigaar. Hieronder lees je een paar van zijn mooiste uitspraken.

Toen Beenhakker met Feyenoord tegen Lazio Roma moest, was hij pisnijdig. Dat stak hij niet onder stoelen of banken. Bij de persconferentie had hij het erover dat ze 'uit het stadion waren gepleurd en daarna een half uur moesten zoeken naar een ingang'. Hij had op zijn beurt wel een idee voor de return. "Misschien kunnen we ze volgende week onderbrengen in zeehondencentrum Pieterburen, kunnen ze daar manieren bijleren."

Oud-toptrainer Leo Beenhakker (82) overleden: succes met Ajax en Feyenoord, gedoe bij Oranje en held van Real Madrid Leo Beenhakker is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de NOS. De voormalig voetbaltrainer was onder meer coach van Ajax, Feyenoord en Real Madrid. Ook was hij bondscoach van het Nederlands elftal.

Kritiek op Friese volkslied

In de voorbereiding op een nieuw seizoen bij Feyenoord vond Beenhakker het meer dan terecht om hoge verwachtingen uit te spreken, want: "We hebben het verdomme wel over Feyenoord, hè." Ook was hij niet te spreken over de traditie bij Heerenveen om het Friese volkslied te spelen voor elke wedstrijd. "We hebben maar één volkslied in Nederland waar we voor gaan staan", doelde hij op het Wilhelmus. "Wij vinden dit helemaal niks."

Tangaslip

Hij vond dat net zo'n pertinente onzin als dat hij bij Roda JC in 'een tangaslip een ereronde moesten maken', doelend op carnaval in Limburg. Bij een kampioenschap met de Rotterdammers deed hij Louis van Gaal na, die bij zijn kampioens-speeches vaak zei dat hij groter was dan de andere clubs in dezelfde competitie. "Dat gaan wij niet roepen, want daar zijn wij te groot voor", sprak hij een uitzinnige menigte op de Coolsingel toe.

'Haben Sie eine Stunde?'

In Duitsland maakten ze ook kennis met de markante Beenhakker. De Nederlander versloeg Stuttgart op eigen bodem en kreeg van Duitse journalisten de vraag wat er mis was met het Duitse voetbal. Daarop antwoordde hij gevat: 'Haben Sie eine Stunde?' (heb je een uurtje, red.). De 3-1 zege in Stuttgart bleek een week later niet genoeg, want in Rotterdam verloor Feyenoord met 3-0 en dus werd Beenhakker nog vaak aan die woorden herinnerd.

Nog wat op zich staande uitspraken waar Beenhakker om herinnerd zal worden:



- "Ik word hier zo moe van"

- "Een hobby is alleen leuk als je geen tijd hebt om ermee bezig te zijn"

- "Van horen zeggen ga je liegen"

- "Vorm koop je niet op de hoek van de straat"

- "Voetbal wordt niet gespeeld op papier, maar op het veld"

- "Dit spel is geen wiskunde. In voetbal is twee plus twee zelden vier. Het is meestal drie of vijf"

- "Ik hou van het spelletje, maar ik zou in geen miljoen jaar interesse hebben om bondscoach van Engeland te zijn"

Rijke carrière

Ongetwijfeld zal het Nederlandse voetbal dit weekend stilstaan bij het overlijden van Beenhakker. Hij was niet alleen coach van Feyenoord, maar ook van Ajax, Cambuur, Go Ahead Eagles, FC Volendam en Vitesse. Buiten natuurlijk zijn staat van dienst als bondscoach van het Nederlands elftal. Daarnaast trainde hij ook de landen Saoedi-Arabië, Trinidad & Tobago en Polen.