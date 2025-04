Oud-toptrainer Leo Beenhakker (82) overleden: succes met Ajax en Feyenoord, gedoe bij Oranje en held van Real Madrid

Leo Beenhakker is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de NOS. De voormalig voetbaltrainer was onder meer coach van Ajax, Feyenoord en Real Madrid. Ook was hij bondscoach van het Nederlands elftal.

De in Rotterdam geboren Beenhakker werd al op jonge leeftijd hoofdcoach. Hij tekende in 1968 op 26-jarige leeftijd bij Veendam en werd daarmee de jongste hoofdtrainer ooit in het Nederlandse betaald voetbal.

'Don Leo'

Beenhakker werkte langzaam zijn weg omhoog naar de Nederlandse en internationale top. Hij werd in 1980 kampioen met Ajax en belandde na een minder succesvolle periode bij het Nederlands elftal in 1986 bij Real Madrid. Met de Spaanse topclub werd hij drie jaar op rij kampioen en daar kreeg hij ook de welbekende bijnaam 'Don Leo'.

Omstreden periode bij Oranje

De coach keerde vervolgens terug naar Nederland, waar hij met Ajax voor de tweede keer kampioen werd. Ook begon hij aan een tweede periode bij het Nederlands elftal, maar dat werd opnieuw geen groot succes. Hij sneuvelde met Oranje bij het WK van 1990 al in de achtste finales en dat was een enorme teleurstelling na de Europese titel van twee jaar eerder.

Om zijn aanstelling bij Oranje was overigens heel veel te doen, want de spelers zouden na het wegsturen van Thijs Ligbrets bij de bond hebben aangegeven dat ze Johan Cruijff als bondscoach wilden. Uiteindelijk viel de keuze van de KNVB echter op Beenhakker. Volgens onder meer Marco van Basten speelde Rinus Michels, die in 1988 met Oranje het EK won, er een grote rol in dat Cruijff geen bondscoach werd. Zelf heeft Beenhakker er nooit iets over gezegd.

Succes bij Ajax en Feyenoord

Beenhakker is een van de weinig trainers die bij zowel Ajax als Feyenoord voor succes heeft gezorgd, want met de Rotterdammers werd hij in 1999 landskampioen. Het duurde vervolgens achttien jaar voordat de club weer een keertje kampioen werd.

WK-stunt in herfst van carrière

De trainer zorgde in 2006 voor een enorme verrassing door zich als bondscoach met het nietige Trinidad en Tobago voor het WK te plaatsen. Iets wat het land nooit eerder was gelukt en daarna ook niet meer is gebeurd.

Beenhakker werkte vervolgens drie jaar als bondscoach van Polen voordat hij terugkeerde bij Feyenoord als technisch directeur. Daar vertrok hij in 2011. Beenhakker was daarna nog een tijdje lid van de raad van commissarissen bij Sparta, maar liet zich de laatste jaren zelden meer zien in de voetbalwereld.