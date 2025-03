Dean Huijsen kan na oproep nationale elftal ook op interesse van grote club in Spanje rekenen

Dean Huijsen is toegevoegd aan de selectie van Spanje voor het Nations League-duel met Nederland op donderdag. Dat betekent dat hij na de veelbesproken keuze om voor het Spaanse nationale elftal te kiezen, zijn debuut kan maken tegen zijn geboorteland. Als hij daar indruk maakt, zou hij ook in clubverband naar Spanje kunnen vertrekken.

De verdediger van AFC Bournemouth is toegevoegd aan de selectie van Spanje nadat Inigo Martinez van FC Barcelona zich met een blessure moest afmelden. De 19-jarige Huijsen zou eigenlijk met Spanje O21 spelen tegen Tsjechië op vrijdag.

De in Amsterdam geboren Huijsen besloot vorig jaar om uit te komen voor het Spaanse nationale elftal. Als kind verhuisde hij naar Málaga waar hij opgroeide.

De verdediger speelde nog wel voor de Nederlandse jeugdelftallen. "Thuis spreken we Nederlands en mijn hele familie komt uit Nederland, dus die keuze was niet moeilijk", zei hij daar toen over. "Spanje was een optie, maar ik ben blij dat ik voor Oranje mag spelen." Toch veranderde hij van gedachten.

Real Madrid

Huijsen zou ook in clubverband naar Spanje kunnen vertrekken. Hij verliet vorig jaar de Serie A, waar hij voor Juventus en op huurbasis voor AS Roma speelde, voor de Premier League. Nu zou Real Madrid hem van Bournemouth willen overnemen, meldt The Sun.

Youri Baas

Oranje haalde ook een jeugdspeler naar het eerste elftal. Youri Baas werd toegevoegd aan de selectie nadat Denzel Dumfries afhaakte. Baas is dit seizoen echt doorgebroken als speler van Ajax 1. Het is de eerste keer dat hij aansluit bij het grote Oranje.

Vertrouwen

De wedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League vangt donderdagavond aan. Bondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in het Nederlands elftal. "Een geweldige uitdaging. We kunnen aan de bak, maar we kunnen ons meten",zei hij. "Op basis waarvan? Omdat niks voorspelbaar is in voetbal en sport. Het is niet altijd de favoriet die wint. Wij hebben goede spelers en gaan maximaal voor een resultaat." De aftrap is donderdag om 20.45 uur.

