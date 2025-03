Ronald Koeman heilig overtuigd van Oranje: 'Genoeg kwaliteit om te winnen van Spanje'

De kansen van het Nederlands elftal tegen Spanje worden nihil ingeschat, maar bondscoach Ronald Koeman weigert daarin mee te gaan. Ondanks dat het een hele kluif wordt, heeft hij vertrouwen in de kwaliteiten van Oranje. "Ik heb vier maanden de tijd gehad om na te denken over een idee. Daar ben ik wel over uit", zegt Koeman in aanloop naar Spanje-thuis.

Spanje heeft de laatste Nations League gewonnen én won het EK voetbal in Duitsland. "Een geweldige uitdaging. We kunnen aan de bak, maar we kunnen ons meten", stelt Koeman vol vertrouwen. "Op basis waarvan? Omdat niks voorspelbaar is in voetbal en sport. Het is niet altijd de favoriet die wint. Wij hebben goede spelers en gaan maximaal voor een resultaat."

'Kwaliteit genoeg om van Spanje te winnen'

Koeman kan in het tweeluik met de Europese grootmacht niet beschikken over Denzel Dumfries, terwijl Frenkie de Jong en Memphis Depay ook vraagtekens blijven voor het eerste duel. Desondanks klampt de 61-jarige bondscoach zich erin vast dat een resultaat mogelijk is. "Het kan altijd. Wij hebben ook genoeg kwaliteit om van een land als Spanje te kunnen winnen. Maar dan moet het allemaal kloppen en dan moet je absoluut stabieler zijn dan we in de afgelopen duels zijn geweest. We zijn nooit kansloos, ongeacht dat de tegenstander kwalitatief beter is."

Vergelijking eerste en tweede periode

De oud-trainer van onder meer FC Barcelona en Valencia is inmiddels alweer ruim twee jaar terug bij Oranje, maar tóch gaat het nog steeds veel over zijn eerste succesvolle periode bij het Nederlands elftal. "Kwalitatief zijn we absoluut niet minder dan toen, als we volledig zijn. Alleen het verschil is dat we als team voorheen stabieler waren. We hadden minder slechte periodes in wedstrijden."

Koeman weet wel waardoor die wisselvalligheid in de selectie is gekropen. "Een van de redenen dat je constant wijzigt in je bezetting, dat hadden we totaal niet in mijn eerste periode. Toen hebben we heel veel wedstrijden met dezelfde negen a tien spelers gespeeld. De tijd is heel kort om op elkaar ingespeeld te raken. Dan moeten er op het veld de juiste keuzes gemaakt worden, dat deden we afgelopen periode niet goed genoeg."

Plan is duidelijk

De wedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League vangt donderdagavond aan. De eindverantwoordelijke van het Nederlands elftal heeft een uitstekend plan op de proppen gebracht. "Daar heb ik vier maanden de tijd voor gehad, dus over het idee van spelen ben ik wel over uit", sluit Koeman af. De aftrap is donderdag om 20.45 uur.

