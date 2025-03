Zorgen om Frenkie de Jong als sneeuw voor de zon verdwenen, zoals Ronald Koeman voorspelde

Het Nederlands elftal leek in aanloop naar het tweeluik met Spanje zwaar getroffen te worden door het wegvallen van Denzel Dumfries en mogelijk ook Frenkie de Jong. De zorgen rondom de middenvelder van FC Barcelona werden maandag al meteen weggenomen door bondscoach Ronald Koeman. "Niet geschrokken, want je weet dat dat kan gebeuren", stelde hij. Dinsdag maakte De Jong zelf ook een einde aan alle onzekerheid.

De zorgen waren er, toen De Jong zich plotseling afmeldde voor de kraker van FC Barcelona tegen Atlético Madrid. Koeman had echter vrij snel door dat hij opgelucht adem kon halen. "Schrikken deed ik niet, want je weet dat dat kan gebeuren en ik zag vrij snel aan een opmerking van de trainer van Barcelona dat het geen blessure was. Dan is je reactie echt heel anders dan bij een blessure", vertelde Koeman op het persmoment.

'Spel is op de wagen' voor Frenkie de Jong bij FC Barcelona: 'Voor hem is hij écht goud waard' Frenkie de Jong lijkt nu toch écht binnen de kortste keren zijn contract te verlengen bij FC Barcelona. Edwin Winkels, kenner van het Spaans voetbal, weet dat de beslissing nu in handen van de Oranje-international is. "Ik zag het drie maanden geleden nog heel somber in voor Frenkie", stelt Winkels tegen Sportnieuws.nl.

Tweeluik met Spanje niet in gevaar

De bondscoach van Oranje gaat er niet vanuit dat het tweeluik met Spanje in gevaar komt voor De Jong. "Hij heeft de tijd gehad om even bij te slapen en bij te komen. Het is even afwachten, maar hij had geen koorts. Ook daar kun je weleens iets verkeerds eten", knipoogde Koeman maandag. Dinsdag verwelkomde Koeman zijn middenvelder alweer op de besloten training. Frenkie is voldoende hersteld van maagproblemen.

Belangrijk tegen Spanje

Koeman beseft zich héél goed dat een fitte De Jong weleens goed van pas kan komen in de kwartfinale van de Nations League tegen één van de beste landen van Europa. "Frenkie is een belangrijke speler aan de bal, omdat hij een versnelling in zijn spel heeft, kan mensen uitspelen en is belangrijk in het druk zetten. Tegen Spanje, zeker met de voetballers die ze hebben, moet je wel heel goed de ruimtes bespelen en verdedigen. Want dat is een van hun grote kwaliteiten."

Bondscoach Ronald Koeman hakt knoop door over meedoen Memphis tegen Spanje: 'Ik ben overtuigd' Memphis Depay is aankomende donderdag 'gewoon' inzetbaar voor Oranje. Met het Nederlands elftal maakt hij zich op voor de twee duels tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League, maar door de late en lange vlucht vanuit Brazilië waren er wat vraagtekens rond de aanvaller.

Oude vorm herpakken

De Jong is sinds oktober terug bij FC Barcelona, maar pas sinds drie maanden geleden verkeert hij weer in de vorm van zijn leven. Koeman is blij dat hij langzaamaan de oude Frenkie weer terug ziet komen. "Met name de laatste weken heeft hij de échte fitheid aangetoond en dat zie je ook gelijk in zijn prestaties. In het begin speelde hij wel, dan weer niet, maar de afgelopen periode heeft hij veel belangrijke wedstrijden gespeeld. Hij zou eigenlijk ook tegen Atlético spelen, dus dat geeft wel aan dat hij daar ook een belangrijke speler is", aldus Koeman.

Alles over Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.