Dean Huijsen maakt toptransfer naar Real Madrid, dat direct tegen probleem aanloopt

De Nederlandse Spanjaard Dean Huijsen vertrekt naar Real Madrid. De Spaanse topclub maakte zaterdag het nieuws definitief bekend. Hij komt over van Bournemouth voor 60 miljoen euro. Toch loopt Real direct tegen een probleem aan.

De in Nederland geboren verdediger (20) maakte tijdens de Nations League zijn debuut in het shirt van Spanje, waar hij het grootste gedeelte van zijn jeugd opgroeide. Hij is de zoon van oud-prof Donny Huijsen. Toch speelde hij nog nooit op profniveau in zijn thuisland. Met de overstap naar Real Madrid maakt hij zijn droom waar.

Real Madrid

De geruchtenmolen over de aanstaande transfer was al volledig warmgedraaid en dus verwelkomde Real Madrid haar nieuwe speler maar alvast op Instagram. Ze waagden liefst drie verschillende posts aan de komst van de verdediger.

Huijsen komt vanaf 1 juni 2025 in dienst van Real Madrid en tekent een contract van vijf jaar, laat de club weten in een statement. De Amsterdammer schittert op de sociale media van Real Madrid in het Spaanse shirt. De topclub lijkt zo de komst van Huijsen al bekend te maken voordat er een persfoto is gemaakt van het tekenmoment.

Uitspraak

Real Madrid reageert creatief op een toekomstig probleem rondom Huijsen. De achternaam van de voetballer zal namelijk lastig zijn om uitgesproken te worden door Spanjaarden. In een video wordt ChatGPT gevraagd om hulp: 'Hoe spreek ik de naam uit van onze nieuwe speler?'.

Het systeem moet even nadenken, maar plots komt Huijsen zelf in beeld met logischerwijs een perfecte uitspraak van zijn achternaam.

Bournemouth

Huijsen kan nog twee wedstrijden voor Bournemouth uitkomen. Mogelijk komt de 2-voudig international niet meer in actie, want de Engelse middenmoter heeft eigenlijk niets meer om voor te spelen. Komende dinsdag gaan ze op bezoek bij Manchester City. Volgende week zondag spelen ze hun laatste competitiewedstrijd tegen Leicester City.

