Droom voor Dean Huijsen (20) komt uit: 'Real Madrid legt gigantisch bedrag neer voor de verdediger'

Dean Huijsen gaat een contract tekenen bij Real Madrid, zo meldt onder meer De Telegraaf. De 20-jarige verdediger zou bezig zijn om de laatste details met de club glad te strijken. De Spanjaarden leggen een enorm bedrag neer om de verdediger op te pikken.

Bournemouth zal zestig miljoen euro ontvangen voor Huijsen, weet de Nederlandse krant. Voor de Premier League-club is het een enorm lucratieve deal, gezien zij de in Nederland geboren verdediger afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro oppikten bij Juventus.

Huijsen werd groot bij de Italiaanse club, dat hem in 2021 overnam uit de jeugdopleiding van Malaga. In januari 2024 speelde de centrale verdediger - die inmiddels 2-voudig international van Spanje is - nog een half seizoen op huurbasis bij AS Roma, waar hij indruk maakte.

Real Madrid is dus de volgende in het rijtje van topclubs voor de in Amsterdam geboren Huijsen. Hij is de zoon van Donny (51), die in het verleden voor clubs als Ajax, Go Ahead Eagles, Haarlem, AZ en MVV speelde. In tegenstelling tot zijn zoon, was papa Huijsen vroeger een spits.

De Koninklijke zocht al een tijdje naar een versterking voor in de verdediging. Eder Militao en David Alaba blijken al een geruime tijd blessuregevoelig, Antonio Rüdiger staat nu ook aan de kant. Raul Asencio en Jesus Vallejo zijn momenteel de enige fitte centrale verdedigers. Daarnaast lijkt Xabi Alonso volgend seizoen Carlo Ancelotti op te volgen als trainer en hij speelde de afgelopen seizoenen bij Bayer Leverkusen met drie centrale mannen achterin.

Door de vroege transfer lijkt Huijsen op tijd om mee te doen aan het WK voor clubs, volgende maand in de Verenigde Staten. Real Madrid speelt in de groepsfase tegen Pachuca, Red Bull Salzburg en Al-Hilal.

