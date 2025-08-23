De eerste groot prijs is binnen voor FC Twenten Vrouwen. De Tukkers hadden het in de Nederlandse Super Cup heel lastig tegen PSV, maar met sterspeelster Jill Roord in de basis werd er door een bijzondere comeback alsnog gewonnen.

Daar zag het ruim een uur lang niet naar uit. De Eindhovenaren waren in de Grolsch Veste niet minder en stonden voor rust verrassend voor. Lore Jacobs maakte na een prima aanval de 0-1. Toen het na rust 0-2 werd via Sisca Folkertsma, leek het duel wel beslist. Niets bleek minder waar.

Met Jill Roord als basisspeelster richtte de landskampioen zich op. Het had ook een beetje mazzel, want door geblunder achterin kon Eva Oude Elberink binnentikken. Jaimy Ravensbergen was enkele minuten later trefzeker vanaf de strafschopstip en via een standaardsituatie werd er zelfs gewonnen.

Roord draaide een vrije trap goed in en invaller Nikée van Dijk schoot de bal feilloos in de verre hoek. In de slotfase was PSV niet goed genoeg om het de Tukkers nog lastig te maken. Daardoor is de eerste prijs van het seizoen een feit en kan Roord, die van Manchester City overkwam, terugkijken op een geweldig debuut.

Eredivisie Vrouwen begint bijna

De Eredivisie Vrouwen begint pas over twee weken. PSV neemt het dan op tegen Excelsio, FC Twente reist af naar SC Heerenveen. De twee clubs moeten volgende week echter ook al flink aan de bak. In de Champions League-poule staat het eerste groepsduel op het programma.

De Tukkers spelen tegen het Servische Crvena Zvevda. PSV reist af naar Engeland. De Eindhovenaren treffen de vrouwen van Manchester United. Beide duels worden woensdag 27 augustus gespeeld.