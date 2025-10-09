Toptalent Givario Read is al twee jaar bezig met een imposante opmars. Vorig seizoen brak de 19-jarige rechtsback door als basisspeler van Feyenoord en won hij met Nederland het EK onder 19. Nu, een paar maanden later, maakt Read voor het eerst onderdeel uit van Jong Oranje. Toch kijkt hij nu al verder vooruit en heeft een waarschuwing voor zijn voorbeeld bij het grote Oranje.

Read kijkt er naar uit om zijn debuut te maken voor de ploeg van Michael Reiziger, zo vertelt het 19-jarige talent in een gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik heb met de trainer gesproken over hoe hij wil spelen. Ik zie mezelf daar goed in passen. Vooral omdat hij aangaf dat hij aanvallend wil spelen met zijn backs."

'Leidinggevende rol'

Ondanks dat Read al heel wat wedstrijden op zowel nationaal als internationaal niveau achter zijn naam heeft staan, ziet hij zichzelf niet als een van de ervaren jongens binnen de talentenselectie. "Bijna iedereen hier speelt veel minuten bij zijn team."

Wel ziet de Feyenoorder voor zichzelf een 'leidinggevende rol' in de groep hebben. "Ik heb het daar met de trainer over gehad en hij ziet dat ook." Voor de komende interlands is AZ-verdediger Wouter Goes de aanvoerder van de ploeg van Reiziger. Toch denkt Read dat hij met zijn leiderschapskwaliteiten iets kan bijdragen aan het team. "Ik ben een ander soort aanvoerder, maar dat is juist wel goed denk ik." Read was al aanvoerder van het Nederlands elftal onder 19 dat afgelopen zomer Europees kampioen werd.

'Dat ik wil overnemen en beter doen'

Daarnaast sprak Read ook zijn bewondering uit over zijn Nederlandse collega-rechtsback. "Denzel Dumfries is een groot voorbeeld voor mij." De Europees kampioen ziet veel mogelijkheden om van de rechtsback van het grote Oranje te leren. "Zijn drive naar voren, met veel goals en assists. Dat wil ik overnemen en beter doen." Vorig seizoen ruilde Read nog het shirtje met zijn voorbeeld na de Champions League-wedstrijd tussen Inter en Feyenoord.

Door het leeftijdsverschil van tien jaar ziet Read zich als ideale opvolger van Dumfries "Het zou een eer voor mij zijn om in zijn voetsporen te treden." Toch ambieert hij om al eerder de concurrentiestrijd aan te gaan met de speler van Inter. "Hij moet zich in de toekomst zorgen gaan maken voor zijn plekje bij Oranje'', zo grapt Read.

'Makkelijker gezegd dan gedaan'

Om dat te bewerkstelligen moet Read zich eerst bewijzen bij Jong Oranje. Mogelijk debuteert hij vrijdag in het EK-kwalificatieduel tegen Bosnië. De andere tegenstander van Nederlandse talenten is Litouwen. Twee tegenstanders waar de buitenwereld 'gewoon' twee overwinningen tegen verwacht. "Dat is makkelijker gezegd dan gedaan'', verklaart Read, die Jong Oranje de eerste wedstrijd in de kwalificatie nog gelijk zag spelen (2-2 tegen Israël). "Ik voel dat we weten dat we veel beter kunnen. Dus daar moeten we gebruik van maken."