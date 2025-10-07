Naast het Nederlands elftal gaat ook Jong Oranje zich opmaken voor belangrijke kwalificatieduels. Eén van de nieuwkomers in de ploeg van Michael Reiziger is Givairo Read. In een gesprek met Sportnieuws.nl doet hij een bijzondere onthulling over een spel dat de spelers van Jong Oranje vaak spelen. ''Als je verliest, moet je betalen.''

De jonkies van Oranje verzamelde zich afgelopen maandag weer op de KNVB Campus in Zeist. Dat gaat natuurlijk als altijd gepaard met foto's van de aankomst. Hierin schitterde Read in een designer pak van Louis Vuitton. Toch stond hij niet lang stil bij zijn outfitkeuze. ''Eigenlijk heb ik niet nagedacht over de outfit. Daar ben ik niet echt mee bezig.''

'Ze liet me mijn ding doen'

Dat blijkt, want Read onthulde dat zijn moeder normaal gesproken zijn tas inpakte voor wanneer hij werd opgeroepen voor jeugdelftallen van Nederland. ''Dit keer niet, normaal wel. Ze liet me nu mijn ding doen.''

De moeder van Read kwam afgelopen weekend al in de picture. Ze was aan het bellen met haar zoon terwijl hij een interview aan het houden was met Hans Kraay jr, die daar gretig gebruik van maakte door haar wat vragen te stellen. ''Ze heeft veel berichten gehad over dat interview. Ze vindt het wel leuk. Ik mag Hans wel'', legt Read uit.

'Ik heb hier lang op gewacht'

De 19-jarige back van Feyenoord, wie afgelopen zomer met Oranje onder-19 het EK wist te winnen, is blij dat hij voor het eerst deel uitmaakt van de ploeg van Reiziger. ''Ik heb er lang op gewacht om hier te zijn. Dus ik wil mezelf van de beste kant laten zien. Ik hoop op minuten komende interlands, maar ik weet nog niet of ik mag starten.''

'Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen'

Read kent dus al veel van zijn nieuwe teamgenoten bij Jong Oranje. ''Het is gezellig, we hebben al goed getraind.'' Toch spenderen de spelers van Jong Oranje veel tijd samen.

''We spelen veel UNO en praten gezellig'', legt Read uit. Over het spelen van UNO doet de speler van Feyenoord een bijzondere onthulling. ''Als je verliest, moet je betalen. Als je wint krijg je de pot. Ik had gisteravond gewonnen.'' Om hoeveel geld er op een avondje wordt gespeeld, wil Read niks kwijt. ''Om welke bedragen we spelen? Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. We spreken het van te voren af, anders doen er sommige jongens niet mee.''