De derby van Manchester kreeg zaterdag een pijnlijke wending. In blessuretijd botsten Manchester City-verdediger Jade Rose en Manchester United-middenvelder Simi Awujo hard met hun hoofden tegen elkaar, waarna de wedstrijd direct werd stilgelegd. Het duel, dat al zo goed als beslist was, veranderde plots in een chaotische slotfase waarin de medische staf moest ingrijpen en het hele stadion de adem inhield.

City stond op dat moment al met 3-0 voor dankzij treffers van Rebecca Knaak, Khadija Shaw en Lauren Hemp, waarbij Kerstin Casparij met twee knappe assists opnieuw uitblonk. De ploeg met ook Vivianne Miedema in de basis had de wedstrijd grotendeels onder controle en leek probleemloos naar een ruime overwinning te cruisen. Maar in een verder rustige slotfase sloeg het noodlot toch toe.

Pijnlijk kopduel

Bij een indraaiende corner van United kwamen Rose en Awujo tegelijk omhoog voor dezelfde bal, waarna ze elkaar vol raakten. Beide speelsters vielen direct naar de grond en grepen naar hun hoofd. Het spel lag minutenlang stil terwijl teamgenoten en tegenstanders geschrokken toekeken. In het stadion werd het even doodstil, terwijl de verzorgers zich over de speelsters bogen.

Awujo, die pas net was ingevallen, werd langdurig onderzocht en kon niet verder. Manchester United moest daardoor met tien speelsters de laatste minuten uitspelen. Rose werd aan de zijlijn onderzocht volgens het hersenschuddingsprotocol en mocht, tot opluchting van City, na enkele minuten wel weer door. Toch was aan de grote bult op haar voorhoofd duidelijk te zien dat ook zij flink geraakt was.

Rose laat van zich horen

Later op de avond deelde de Canadese verdediger een foto op Instagram waarop de zwelling overduidelijk zichtbaar was, maar ze gaf daarbij met een duim omhoog aan dat het naar omstandigheden goed ging. Over de toestand van Awujo hebben beide clubs nog geen nieuwe informatie vrijgegeven, al zou United volgens Engelse media geen risico nemen richting de drukke programma.

i Manchester City-verdedigster Jade Rose laat weten dat ondanks haar bult alles goed is. ©Instagram

City loopt verder uit, United blijft achter met zorgen

City boekte door de 3-0 zege haar achtste overwinning op rij en verstevigde daarmee de koppositie in de Women’s Super League. De ploeg staat nu vier punten los van Chelsea, dat nog een wedstrijd tegoed heeft. Voor United was het een dubbele domper: niet alleen werd de derby kansloos verloren, het team van Marc Skinner liep ook nog blessures op in de slotfase.