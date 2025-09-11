De vrouwen van FC Twente hebben donderdag een belangrijke zege geboekt op de Poolse landskampioen GKS Katowice in de Champions League-kwalificatie. Het werd 4-0 voor de Nederlandse ploeg.

FC Twente kwan dus met veel vertrouwen richting de tweede leg, die in Enschede gespeeld zal worden. Als de ploeg over twee duels wint van GKS Katowice, bereiken ze de competitiefase van de Champions League.

Het lijkt al niet meer mis te kunnen gaan, dankzij vier doelpunten in het heenduel. Sophie Proost verzorgde na ruim een half uur het openingsdoelpunt. Daarna wisten ook Alieke Tuin en Jaimy Ravensbergen te scoren. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd pakte ook sterspeelster Jill Roord nog een goaltje mee.

Transfer Jill Roord

De 104-voudig Oranje-international maakte in mei de overstap van Manchester City naar FC Twente, waar ze tussen 2012 en 2017 al speelde. De terugkeer naar FC Twente is ook een hereniging met haar vader René, die technisch directeur bij de club is.

"Ik ben hier opgegroeid en heb me hier ontwikkeld. Ik heb lang in het buitenland bij fantastische clubs gespeeld en acht jaar lang alles gegeven. De afgelopen jaren ben ik mijn plezier in voetbal en mijn geluk steeds meer verloren, en dat ga ik hier, dat voel ik nu al, direct terug vinden", zei Roord over haar transfer. De topvoetbalster is in Nederland ook dichter bij haar vriendin: hockeyster Pien Sanders.

FC Twente werd dit jaar landskampioen en kan zich voor het tweede jaar op rij plaatsen voor de Champions League. De return tegen Katowice wordt gespeeld op 18 september om 19.00 uur.