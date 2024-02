Deze spelers zijn nog altijd transfervrij; drie toppers met een Manchester United-verleden

De winterse transferperiode is voorbij, maar dat betekent niet dat er geen spelers meer beschikbaar zijn. Er zijn nog genoeg voetballers die nog zoeken naar een nieuwe club, nadat hun contract bij hun vorige werkgever afliep.

Sportnieuws.nl heeft een elftal gebouwd van de beste spelers. Deze creatieve 4-4-2-formatie zou in de Eredivisie zeker niet misstaan, met vedettes als David de Gea, Jesse Lingard en Juan Mata.

Keeper: David de Gea

De 33-jarige De Gea heeft al sinds 1 juli 2023 geen club, nadat zijn contract afliep bij Manchester United. Hij speelde liefst twaalf seizoenen voor de Engelse club en lijkt nu erg kieskeurig te zijn met het kiezen van een nieuwe werkgever. Of maakt hij op een gegeven moment gewoon zijn pensioen bekend?

Edgar Ié bij Feyenoord / Pro Shots

Rechtsback: Edgar Ié

Ié is geen vreemde in de Eredivisie. De verdediger, die twee interlands voor Guinee-Bissau speelde, kwam een seizoen op huurbasis uit voor Feyenoord. Inmiddels is hij sinds 30 januari 2024 clubloos, nadat hij door Basaksehir op straat werd gezet.

Centrale verdediger: Konstantinos Manolas

Na jaren in de top van de Serie A te hebben gespeeld, bij AS Roma en Napoli, gaat het sinds de zomer van 2022 opeens achteruit met de Griek Manolas. De pas 32-jarige verdediger is sinds 16 januari 2024 clubloos; het laatste kwam hij uit voor Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Centrale verdediger: Shkodran Mustafi

Mustafi lijkt een verdediger die vroeg piekte in zijn carrière. De verdediger speelde twintig interlands voor Duitsland en kwam uit voor clubs als Valencia, Arsenal en Schalke 04, maar is nu toch al sinds de zomer van 2023 clubloos. Durft iemand het nog aan met de nog altijd pas 31-jarige Mustafi?

Linksback: Mamadou Sakho

Sakho (33) gold als talentvolle verdediger bij Paris Saint-Germain en Liverpool, waarna hij nog uitkwam voor Crystal Palace en Montpellier. Laatsgenoemde club ontbond zijn contract in november 2023. Nu is hij nog altijd clubloos.

Jamiro Monteiro voor Kaapverdië / Pro Shots

Centraal middenveld: Jamiro Monteiro

Monteiro stond met Kaapverdië op de Afrika Cup en zal zich daar in de kijker hebben willen spelen van een nieuwe club. Op 1 januari van dit jaar liep zijn contract namelijk af bij de San Jose Earthquakes. De 30-jarige Monteiro is in Rotterdam geboren en kwam in Nederland uit voor Cambuur Leeuwarden en Heracles Almelo.

Centraal middenveld: Jean-Paul Boëtius

Dat Jean-Paul Boëtius nog geen nieuwe club heeft gevonden, is ook verrassend te noemen. De 29-jarige middenvelder is al sinds 1 juli 2023 clubloos, nadat zijn contract bij Hertha BSC afliep. Boëtius speelde toch vijf seizoenen in de Bundesliga.

Aanvallend middenveld: Juan Mata

Een flink hoog Manchester United-gehalte in dit lijstje. De Gea passeerde al de revue en ook de volgende speler is een ex-United-speler. Maar eerst de 35-jarige Mata, die alles won wat er te winnen valt. Hij is pas sinds 1 februari 2024 clubloos, nadat zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe afliep.

Aanvallend middenveld: Jesse Lingard

Een van de weinigen in dit lijstje waarbij het erop lijkt dat hij zeer binnenkort een club vindt. De 31-jarige Lingard wordt gelinkt aan de Zuid-Koreaanse club FC Seoul.

Anwar El Ghazi in betere tijden bij Mainz / Pro Shots

Spits: Anwar El Ghazi

Dit is weer een speler die binnenkort juist geen club lijkt te vinden. El Ghazi zal moeten wachten met het vinden van een club, omdat zijn rechtszaak anders in het water valt. De Nederlandse aanvaller eist geld van Mainz, dat hem op 3 november 2023 op straat zette. De Duitse club was het niet eens met de pro-Palestina-posts van de 28-jarige El Ghazi.

Spits: Jürgen Locadia

De 30-jarige Locadia is sinds de eerste dag van 2024 clubloos en zal voor veel clubs in de Eredivisie een interessante optie zijn. Vitesse zat al achter hem aan, maar hij bleek te veel salaris te vragen. De Arnhemmers huurden uiteindelijk Mexx Meerdink van AZ.