John Heitinga blijft voorlopig trainer bij Ajax, zoveel is zeker na de uitspraken van Alex Kroes. De technisch directeur sprak uitgebreid met Ajax Life, waarin hij ook dieper inging op de Champions League. Hij temperde de verwachtingen van de fans.

"Op de dag van de wedstrijd tegen Olympique Marseille vroeg iemand mij wat het ging worden. ‘3-0 voor Marseille,’ antwoordde ik. Hoe ik dat kon zeggen…" De woorden van Kroes liegen er niet om. "En bij Ajax-Inter? ‘Als we met 1-0 verliezen, ben ik niet ontevreden,’ zei ik vooraf tegen onze trainers."

Het tekent het realisme van de 51-jarige directeur. Dat hij de nederlagen al had ingecalculeerd, betekent niet dat Ajax helemaal geen punten gaat pakken in de Champions League. De club heeft op acht punten gebudgetteerd. "Dat wordt een uitdaging, toch denk ik dat het kan. En ook al ga je de volgende ronde er niet mee halen, dit is waar we staan."

'Ik weet waar we vandaan komen'

Ajax speelt nog tegen Chelsea, Galatasaray, Benfica, Qarabag, Villarreal en Olympiakos. "Stel dat de rvc zou vinden dat het vijftien punten moeten zijn, dan zeg ik: ‘Hier heb je mijn pasje, ik ga dat niet voor elkaar krijgen.’ Omdat ik weet waar we vandaan komen."

Kroes benadrukt daarbij dat dit niet meer het Ajax uit 2019 is, dat op het randje stond van de finale van de Champions League. "Ons spelersbudget was 55 miljoen euro, dat brengen wij nu – kaal – terug naar dertig. En dat kan, afhankelijk van het niveau, veertig of misschien vijftig worden. De tijd waarin je jaarlijks drie spelers voor 125 miljoen verkocht, is voorbij."

Programma Ajax

Ajax ontvangt komende zaterdag AZ in eigen huis. Op de woensdag die volgt reist de selectie van Heitinga af naar Londen voor het uitduel met Chelsea in de Champions League.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.