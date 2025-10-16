Ajax beleeft een behoorlijk turbulent seizoen onder leiding van John Heitinga. Technisch directeur Alex Kroes heeft zich voor het eerst uitgesproken over de positie van de trainer en weigert hem te ontslaan, ondanks de vele kritieken. "Zodra een heel stadion zich gaat roeren, dan ga je nat", stelt Kroes.

Ajax heeft nog niet verloren in de Eredivisie, maar speelde wel viermaal gelijk. Dat is een doorn in het oog van de gemiddelde kritische Ajacied. Kroes heeft de kritiek meegekregen. "Ik kreeg veel vragen van mensen die vonden dat John eruit moest, maar dat gaan we niet doen. In de eerste plaats moesten we rust creëren. Daarnaast verwachten mensen dat je weer in 2019 bent. Accepteer nou met z’n allen dat er een nieuwe werkelijkheid is…", zegt Kroes tegen AjaxLife.

Volledige steun van Ajax-directie

Kroes vindt het belangrijk om zich op dit moment uit te spreken over zijn commitment richting Heitinga. "Vorig jaar heb ik in een moeilijke fase tegen critici binnen Ajax over Farioli gezegd: ‘Als jullie hem willen ontslaan, ontsla mij dan als eerste.’ Zo sta ik er nu ook in", vervolgt de technische man van de Amsterdammers.

"Intern stelde ik iemand, die redelijk veel invloed heeft, de vraag: 'Vind jij dat ik moet opstappen op het moment dat we voor de gedwongen variant moeten kiezen?' Die persoon vond van niet. Ik worstel daar best mee, omdat ik het ergens wel zo voel. Los daarvan vind ik simpelweg niet dat John moet worden weggestuurd. Mikel Arteta werd in zijn eerste twee seizoenen achtste en vijfde met Arsenal. Gun trainers de tijd om iets op te bouwen. Hetzelfde geldt voor nieuwe spelers."

'Op Farioli werd vanaf dag één ingehakt'

Kroes haalt ook het kritische beeld in de eerste maanden richting Francesco Farioli aan. "Er werd vanaf dag één door enkele media en analisten op ingehakt. Hij was keeperstrainer geweest, had geen ervaring: het kon, kortom, alleen maar misgaan. Natuurlijk was het deels een gok, maar wij wisten waartoe hij in staat was. Het wordt pas een probleem als mensen intern zich laten beïnvloeden door negatieve berichtgeving."

'Dan ga je nat'

Volgens de technisch directeur is dit simpelweg niet het moment om Heitinga te móéten ontslaan. "Zodra een heel stadion zich gaat roeren, dan ga je nat. Dus niet een klein deel. Aan de andere kant: je stapt met een fluitconcert van het veld nadat je NAC met pijn en moeite hebt verslagen. Dat is het goede nieuws. We zijn weer Ajax… Farioli begreep niet dat het hier zo werkt, hè. Die zou nog wel blij geweest zijn met de 2-1."

Kroes werd onlangs overdonderd met opmerkingen dat 'Ajax al drie jaar in de ellende zit' en daar kon hij die mensen enkel gelijk in geven, erkent hij. "Maar in 2019 was Ajax top of the world. Bijna in de finale van de Champions League. Topgeneratie, toptrainer, top-td. Toen kwam de club in een vrije val, maar de salarissen bleven oplopen. Dat is het nadeel van piekmomenten. De volgende speler wil óók een dik contract, dat is de standaard geworden. Maar het sportieve succes nam toen al af. Vervolgens moet je het weer opbouwen. En dat gaat nou eenmaal iets langzamer."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.