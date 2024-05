Dirk Kuijt krijgt beloning voor promotie met Beerschot: 'Dat was voor mij heel belangrijk'

Dirk Kuijt is volgend seizoen actief in de Pro League, de hoogste competitie van België. De oud-international van Oranje tekende bij zijn club Beerschot een contractverlenging.

Kuijt stapte begin januari in bij Beerschot en had de doelstelling meegekregen om te promoveren vanuit de eerste klasse. Dat lukte na een spannend slot van de competitie, waardoor de club in het paars volgend seizoen op het hoogste niveau speelt. Kuijt mag Beerschot dus ook proberen te behoeden voor directe degradatie.

Dirk Kuijt kampioen met Beerschot zonder zelf te voetballen Dirk Kuijt heeft zijn eerste prijs als hoofdtrainer te pakken. En daar hoefde zijn Beerschot niet eens voor in actie te komen. Achtervolger Dender verloor van Zulte Waregem, waardoor het kampioenschap in de Tweede Klasse een feit is.

'Voor mij heel belangrijk'

De 43-jarige Nederlander staat nu nog een heel seizoen onder contract bij Beerschot, met een optie om ook het seizoen 2025/2026 trainer te zijn. Belangrijk voor Kuijt in de onderhandelingen was dat hij zijn staf ook mee mocht nemen het nieuwe seizoen in. “Voor mij was het heel erg belangrijk om de staf bij elkaar te houden", zegt Kuijt op de website van de club.

Coach Dirk Kuyt tekent een nieuw contract tot medio 2025 met een optie op een extra seizoen. Samen met hem tekenden ook Dirk Heesen, Frank Magerman, Gianni Chiffi en Patrice Pfeiffer een nieuw contract.



Lees meer op onze site. 👇#WeAre13 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) May 29, 2024

Staf blijft

Beerschot luisterde naar die hoop en verlengde van de hele staf het contract. Assistenten Dirk Heesen, Frank Magerman, head of performance Gianni Chiffi en video analist Patrice Pfeiffer blijven ook bij de club om Kuijt en de selectie te helpen.

'Dirk Kuijt verlengt bij Beerschot na gesprek met Saoedische eigenaar over plannen én salaris' Dirk Kuijt gaat met Beerschot de Belgische Eerste klasse A in. De Nederlandse trainer promoveerde afgelopen seizoen met de club naar het hoogste niveau, maar er was nog wat onduidelijkheid over zijn aflopende contract. Het lijkt er sterk op dat die verlengd wordt.

'Een hecht team op de mat gebracht'

“Dirk heeft een hecht team op de mat gebracht in de tweede seizoenshelft. We waren dan ook tevreden met zijn prestaties. We kijken ernaar uit om met Dirk het nieuwe seizoen aan te vangen", zegt aandeelhouder United World over de verlenging van het contract van de hoofdtrainer.