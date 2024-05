'Dirk Kuijt verlengt bij Beerschot na gesprek met Saoedische eigenaar over plannen én salaris'

Dirk Kuijt gaat met Beerschot de Belgische Eerste klasse A in. De Nederlandse trainer promoveerde afgelopen seizoen met de club naar het hoogste niveau, maar er was nog wat onduidelijkheid over zijn aflopende contract. Het lijkt er sterk op dat die verlengd wordt.

Het Laatste Nieuws meldt dat Kuijt een contract voor twee seizoenen kan tekenen, met een optie voor nog een derde jaar. De oud-international nam in december 2023 het stokje over bij Beerschot en promoveerde een paar maanden later naar het hoogste niveau. Toch was contractverlenging geen uitgemaakte zaak, ook door een hoop gedoe achter de schermen.

Dirk Kuijt kampioen met Beerschot zonder zelf te voetballen Dirk Kuijt heeft zijn eerste prijs als hoofdtrainer te pakken. En daar hoefde zijn Beerschot niet eens voor in actie te komen. Achtervolger Dender verloor van Zulte Waregem, waardoor het kampioenschap in de Tweede Klasse een feit is.

Saoedische plannen

Ondanks het kampioenschap en de daarbij komende promotie was het op bestuurlijk vlak behoorlijk onrustig bij Beerschot. Algemeen directeur Frederic Van den Steen en technisch directeur Gyorgy Csepregi stapten op, terwijl minderheidsaandeelhouder Francis Vrancken stopte als voorzitter en bestuurder.

Desondanks heeft eigenaar prins Abdullah bin Mosaad bin Abdul Aziz Al Saud ervoor gezorgd dat de hoofdtrainer blijft. Kuijt is volgens HLN onder de indruk geraakt van de plannen die prins Abdullah hem voorschotelde. De ploeg zal flink worden versterkt om mee te draaien op het hoogste niveau in België. Daarvoor zullen de Saoedische oliedollars waarover de club beschikt worden aangesproken, net als bij het contract van Kuijt. De Nederlander kan ook een mooi salaris verwachten.