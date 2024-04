Dirk Kuijt kampioen met Beerschot zonder zelf te voetballen

Dirk Kuijt heeft zijn eerste prijs als hoofdtrainer te pakken. En daar hoefde zijn Beerschot niet eens voor in actie te komen. Achtervolger Dender verloor van Zulte Waregem, waardoor het kampioenschap in de Tweede Klasse een feit is.

Beerschot heeft zelf nog twee duels te spelen, Dender nog maar eentje. Het gat bedraagt nu vier punten, waardoor de champagne definitief ontkurkt kan worden in het paarse gedeelte van Antwerpen. Vorige week promoveerde de club al naar de Jupiler Pro League na een 2-1 overwinning op bezoek bij Oostende.

Kuijt werd ook uitgeroepen tot de Trainer van de Maand maart. Hij pakte in die maand tien punten en zette daarmee een belangrijke stap richting de promotie en dus uiteindelijke titel. Beerschot keert zo na twee seizoenen afwezigheid terug op het hoogste niveau in België.

Toekomst Kuijt

Kuijt is sinds december 2023 werkzaam bij Beerschot, daarvoor had hij Feyenoord onder 19 en ADO Den Haag onder zijn hoede. Zijn contract in Antwerpen loopt komende zomer af, maar er is vanuit de oud-international interesse om langer door te gaan.