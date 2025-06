Het tijdperk van Dirk Kuijt bij FC Dordrecht is nu écht begonnen. De oud-topvoetballer begint bij de club die vijfde werd in de Keuken Kampioen Divisie aan zijn derde trainersklus. In gesprek met veel journalisten blikte hij met onder meer Sportnieuws.nl uitgebreid vooruit. De voormalig aanvaller heeft naar eigen zeggen veel geleerd van zijn niet al te succesvolle eerdere klussen.

Dat vertelt de oud-speler van onder meer Feyenoord, Liverpool en het Nederlands elftal tijdens zijn presentatie. Dat hij meer dan 100 interlands heeft gespeeld, Feyenoord naar het kampioenschap schoot en scoorde in een Champions League-finale is volgens hemzelf niet relevant meer. "Ik probeer vooral mijn verleden als voetballer naar achteren te schuiven. Dat is niet altijd even makkelijk. Ik weet dat, op het moment dat ik hier kom, het altijd terugkeert."

'Goede ontwikkeling'

Als speler had FC Dordrecht natuurlijk nooit kans gehad bij iemand met de statuur van Kuijt, maar als trainer staat de man uit Katwijk te popelen. Hij vindt het logisch dat een club die het vorig jaar goed deed in de KKD bij hem uitkomt, hoewel hij het voorbije seizoen degradeerde in Belgié met Beerschot. "De afgelopen jaren heb ik een goede ontwikkeling als coach doorgemaakt. Dat is ook de reden dat FC Dordrecht bij mij gekomen is."

Kuijt kent een lastig begon van zijn loopbaan als coach. Bij ADO moest hij binnen een half jaar vertrekken na een aantal moeilijke maanden. BIj Beerschot promoveerde hij, maar ging het een jaar later mis op het hoogste niveau. Mede door bestuurlijke chaos was degradatie niet te voorkomen. "In de wereld van het voetbal moet je je altijd bewijzen", vindt Kuijt. "Er wordt soms veel gezegd en geschreven over mij, wat mensen van mij vinden. De mensen waar ik mee werk, dáár spreekt veel vertrouwen uit."

Vertrouwen bij Dirk Kuijt

Vertrouwen heeft Kuijt zelf in ieder geval genoeg. De man die meedeed in de WK-finale van 2010 vindt dat hij grote stappen heeft gemaakt. "Bij ADO zijn dingen niet goed gegaan en heb ik ontzettend veel geleerd. Bij Beerschot heb ik niet alleen het kampioenschap behaald, maar ben ik ook in een ontzettend moeilijke situatie overeind gebleven en heb ondanks degradatie toch goed voetbal bespeeld. Ik denk dat ik op de goede weg ben als trainer."

Of dat bij Dordrecht tot uiting komt, weten we begin augustus. Dan wordt het KKD-seizoen afgetrapt op 8 augustus. FC Dordrecht begint met een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De komende weken oefenen De Schapenkoppen tegen onder meer Sparta Rotterdam, Anderlecht en Al-Ahli Saudi.

