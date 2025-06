Dirk Kuijt is weer te bewonderen op de Nederlandse velden. De oud-topvoetballer gaat aan de slag als hoofdtrainer van FC Dordrecht. Na een paar moeilijke jaren hoopt hij revanche te kunnen nemen.

Kuijt kende een geweldige carrière als voetballer en sloot deze op de mooist mogelijke wijze af. Na avonturen bij onder meer Liverpool en Fenerbahçe en 104 interlands voor het Nederlands elftal keerde hij terug bij Feyenoord. Daar maakte hij een hattrick in het kampioensduel tegen Heracles en schonk hij in 2017 de Rotterdammers de eerste landstitel in achttien jaar tijd.

Ex van oud-topvoetballer Kuijt weer gelukkig in de liefde: 'Totáál ander persoon dan Dirk' Oud-profvoetballer Dirk Kuijt hertrouwde in 2023 nadat hij en zijn ex Gertrude van Vuuren even daarvoor na meer dan vijftien jaar uit elkaar gingen. De vechtscheiding bracht met name mij Kuijts voormalige vrouw een hoop verdriet, maar inmiddels lijkt ze weer gelukkig in de liefde.

Vervolgens besloot Kuijt om trainer te worden, maar dat ging met vallen en opstaan. In België promoveerde én degradeerde hij bij het geregeld chaotische Beerschot. Daar kreeg hij een herkansing na een mislukt debuut bij ADO Den Haag. In gesprek met het Algemeen Dagblad kijkt nog een keer terug op mislukte eerste maanden als hoofdtrainer.

Opvallende uitspraak Dirk Kuijt

"Daar riep ik meteen dat wij voor de titel gingen', weet Kuijt nog. Dat kwam als een boomerang in zijn gezicht terug. "Dat was niet realistisch. Ik zat in een andere fase van mijn loopbaan, dacht eerlijk gezegd dat ik het wel even zou gaan waarmaken. Ik ben erachter gekomen dat het niet zo werkt. Het is heel hard werken om als trainer succesvol te kunnen zijn."

Dit is Dirk Kuijt: oud-topvoetballer werd held bij Feyenoord, maar kende privé lastige tijd met vechtscheiding Scoren in de Champions League, de WK-finale spelen en kampioen worden in de Eredivisie. Niet veel Nederlanders presteerden wat Dirk Kuijt wel deed. De voormalig aanvaller (44) maakte furore als voetballer en nam op de mooist mogelijke manier afscheid, maar als trainer ging het hem daarna een stuk minder af. En ook zijn privéleven kreeg na het einde van zijn carrière een flinke knauw.

Seizoen liep diepe sporen na

Uiteindelijk zou na nog geen half jaar zijn avontuur bij ADO troosteloos stranden. Volgens de inmiddels 44-jarige Kuijt ging het al mis voordat hij eigenlijk goed en wel was begonnen. "Die mislukte finale in de play-offs tegen Excelsior, toen ze een 3-0 voorsprong verspeelden, had diepe sporen achtergelaten. We moesten beginnen met drie thuiswedstrijden zonder publiek, omdat er suupporters op het veld waren geweest tegen Excelsior. Er was geen technisch directeur. Daryl Janmaat werd naar voren geschoven. Het was allemaal moeizaam en uiteindelijk werd in ontslagen. Dat hakte er wel in."

Kans bij FC Dordrecht

Inmiddels is Kuijt wat jaren verder en krijgt hij een herkansing in Nederland. Vrijdag tekende hij bij FC Dordrecht, dat vorig seizoen als vijfde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. In Dordrecht volgt hij de succesvolle Melvin Boel op. Hij gaat aan de slag bij Go Ahead Eagles, dat een opvolger zocht voor de naar Wolfsburg verkaste Paul Simonis.