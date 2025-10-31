Dirk Kuijt en FC Dordrecht kregen donderdagavond een mokerslag te verwerken. De KKD-ploeg ging in de KNVB Beker met 7-0 onderuit tegen Willem II, maar de coach was opvallend mild voor zijn team.

Kuijt noemde de 7-0 'een klote-uitslag en een harde klap'. Toch was hij niet bereid om zijn spelers af te vallen en bleef hij mild voor zijn Dordrechtse basiself. "Wij zijn een jonge ploeg en wij moeten ons verder ontwikkelen. Dat hebben we tot nu toe heel goed gedaan. En dit is gewoon een heel vervelend en groot pak slaag. Maar wij gaan ons gewoon weer vol voorbereiden op Almere City."

Voor Kuijt is de positieve noot het belangrijkste. De trainer ziet in dat bij een zege op Almere City zijn FC Dordrecht naar een plek op de ranglijst stijgt, die aan het eind van het seizoen recht geeft op play-offs voor promotie. "Dan doe je het goed. En dat is het gekke aan voetbal. Je verliest met 7-0, maar het is één wedstrijd die je verliest. En maandag staat er gewoon weer een nieuw wedstrijd op het programma."

"Ik zou er niet zo instaan"

Als analist Danny Koevermans het interview bij ESPN te zien krijgt, fronst de oud-spits met zijn wenkbrauwen. "Ik zou er niet zo instaan als hij. 7-0 is wel heel ernstig hoor. Het is wel waar wat hij zegt: als je de volgende wedstrijd wint dan zal het wel, het gaat om de competitie. Maar je wilt toch niet zo afgeschminkt worden tegen een ploeg die twee plekjes hoger staat in de competitie."

Koevermans vindt het bewonderenswaardig dat de trainer zo rustig blijft, maar hij merkt ook op dat de druk bij Dordrecht wat minder groot is. "Als dit zou gebeuren bij een Eredivisieclub, dan kom je er niet zo makkelijk mee weg", constateert Koevermans. Dordrecht staat op dit moment achtste in de Keuken Kampioen Divisie. Met een zege op Almere City kan de ploeg van Kuijt plots naar plek vier springen in de competitie.