Het is een dramatische avond geworden voor Dirk Kuijt en FC Dordrecht in de Eurojackpot KNVB Beker. Willem II maakte in eigen huis gehakt van de ploeg van de oud-international: 7-0. Het was niet de enige opvallende uitslag in de beker donderdagavond, want Theo Janssen zorgde met de amateurs van De Treffers voor een enorme stunt.

Kuijt begon afgelopen zomer aan zijn avontuur in Dordrecht en de resultaten zijn vooralsnog erg wisselvallig in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van de oud-topvoetballer staat na dertien duels op de achtste plek. Het beloofde een bekerkraker te worden, want Willem II staat in de competitie twee plekjes hoger. Niets bleek echter minder waar in Tilburg.

Afgang voor Kuijt

Willem II was in eigen huis heer en meester en stond bij rust al op een 5-0 voorsprong. Samuel Bamba opende de score na tien minuten spelen en even later verdubbelde Devin Haen, die afgelopen jaar nog uitkwam voor Dordrecht, de marge. Justin Hoogma, Mounir El Allouchi en Nathan Tjoe-A-On waren vervolgens ook allemaal nog voor rust trefzeker.

Waar veel trainers waarschijnlijk ervoor zouden kiezen om in de rust hun halve elftal te wisselen, besloot Kuijt slechts één wissel door te voeren. Dordrecht wist de schade lange tijd te beperken, maar Emilio Kehrer schoot in de slotfase nog twee keer raak voor de thuisploeg en maakte daarmee de rampavond voor de bezoekers compleet.

Theo Janssen stunt met De Treffers

Voor oud-profvoetballer Theo Janssen was het juist een hele mooie avond. Hij is sinds dit seizoen trainer van De Treffers. Hij won met de club uit de Tweede Divisie al acht competitiedues op rij niet meer, maar in de beker was het donderdag wel feest. In eigen huis rekende de ploeg van Janssen af met MVV. Sebastiaan van Bakel zette De Treffers op voorsprong, maar de club uit de Keuken Kampioen Divisie trok via Nabil El Basri de stand voor rust weer gelijk.

In de tweede helft maakten de amateurs echter het verschil. Anis Yadir zorgde na een uur voor de 2-1 en Van Bakel maakte een kwartier voor tijd met zijn tweede een einde aan alle onzekerheid: 3-1.