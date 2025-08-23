Erik ten Hag kent een valse start bij Bayer Leverkusen. In zijn eerste grote test werd met 1-2 verloren van TSG Hoffenheim en daar was niks van te zeggen. De ploeg van de Nederlander kwam zéér matig voor de dag en was geen schim van het succeselftal van de afgelopen twee seizoenen onder Xabi Alonso.

De verwachtingen zijn hooggespannen in Leverkusen, na twee zéér succesvolle seizoenen onder Xabi Alonso met het kampioenschap én een tweede plaats in de Bundesliga. Onder Ten Hag kende Bayer echter een minder goede voorbereiding met onder meer een pijnlijke nederlaag tegen Flamengo Onder 20 (5-1). Tóch was de BayArena volledig uitverkocht en vrijwel direct getrakeerd op de eerste goal in de Bundesliga. Jarrel Quansah kopte in de vijfde minuut een corner binnen: 1-0.

Leverkusen flink in de achteruit

Daarna waren het echter de bezoekers uit Hoffenheim, die vorig seizoen op plek vijftiende eindigden, die het spel maakten. Dat leverde in de 25e minuut dan ook de gelijkmaker op. Fisnik Asllani kreeg de bal in het zestienmetergebied aangespeeld, draaide gemakkelijk weg bij zijn directe tegenstander en verraste Leverkusen-goalie Mark Flekken door snel en hard binnen te schieten: 1-1.

In de tweede helft kreeg de ploeg van Ten Hag, waar inmiddels ook ex-AZ'er Ernest Poku in het elftal was gekomen, razendsnel een flinke tik te verwerken. Een lange bal van Hoffenheim-doelman Oliver Baumann werd schitterend uit de lucht geplukt en klaargelegd voor Tim Lemperle, die de bal met een droge poeier achter Flekken schoot: 1-2. Leverkusen probeerde het in het restrerende half uur nog wel, maar kwam nauwelijks tot kansen. Het eindigde in een teleurstellende, nipte nederlaag.

Werk aan de winkel voor Ten Hag

Tijdens de openingswedstrijd in de Bundesliga werd meteen duidelijk hoeveel werk er nog ligt voor Ten Hag en zijn Nederlandse assistenten Erik Meijer en Andries Ulderink. Verdedigend stond de ploeg grotendeels stevig, maar het ontbrak voorin duidelijk aan kracht om echte kansen te creëren. Daarnaast liet de restverdediging zo nu en dan flinke steken vallen. Kortom, Ten Hag zal zich bij de oosterburen zeker niet vervelen en zal hopen op nog enkele aanvallende versterkingen.

Voor de Nederlander is het in ieder geval een opluchting dat topaankoop Malik Tillman, die in de afgelopen twee seizoenen in de Eredivisie bewees het niveau van de Nederlandse competitie te zijn ontstegen, binnenkort zal aansluiten bij Leverkusen. De Amerikaan kwam voor veertig miljoen euro over van PSV, maar miste de wedstrijd tegen Hoffenheim vanwege een lichte blessure. Naar verwachting is hij volgende week weer van de partij.

