Mark Flekken kent een zéér teleurstellende rentree in de Bundesliga. De Oranje-international moest twee keer vissen, terwijl zijn team slechts één keer wist te scoren tegen Hoffenheim. Flekken uitte na afloop kritiek op het spel van zijn ploeg: "Speelden meer tegen onszelf dan tegen Hoffenheim."

Bij het debuut van Erik ten Hag was er weinig positiefs op te merken, het spel van Bayer Leverkusen was héél pover. "Wil je écht weten wat er fout ging? Te veel om op te noemen. We maakten te veel simpele fouten, dan kom je niet in het ritme wat je nodig hebt om de defensie van Hoffenheim te doorbreken. Het zegt genoeg dat onze grootste kans, de goal, uiteindelijk uit een standaardsituatie komt", zegt Flekken in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl.

Problemen in opbouw

Hoewel Leverkusen vooral aanvallend weinig indruk maakte, ziet Flekken het probleem vooral in de opbouw. "Als je daar zoveel fouten maakt, dan loop je alleen maar achter de bal aan. Dan verlies je automatisch ook power om naar voren te gaan, en gaan de koppies naar beneden. Dat zou natuurlijk niet mogen, maar dat zag je wel gebeuren in de tweede helft. Dan speel je op een gegeven moment meer tegen jezelf dan tegen de tegenstander."

De ploeg van Ten Hag wist uiteindelijk slechts twee kansen te creëren: de goal van Jarrel Quansah en een schotkans van Nathan Tella die in het zijnet belandde. "Hoffenheim heeft dat goed gedaan, maar wij moeten naar onszelf kijken. Als je zoveel fouten maakt, kom je niet naar voren en is het tempo te laag. Dan maak je het jezelf nóg moeilijker. Ik blijf erbij dat we meer van onszelf mogen verwachten", vervolgt de 32-jarige Limburger.

Gigantische metamorfose

Flekken heeft deze zomer flink de bezem door de selectie gehaald zien worden. Sterkhouders als Florian Wirtz, Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong en Granit Xhaka zijn vertrokken, en afgelopen week ging ook Amine Adli nog voor 30 miljoen euro naar Bournemouth. In hun plaats kwamen liefst veertien nieuwe spelers, vooral jonge talenten van 19 tot 22 jaar. Het wordt wel duidelijk dat zo’n complete metamorfose tijd nodig heeft om echt te gaan werken.

Volgens de doelman is geduld het sleutelwoord om de nodige progressie te maken. "We hebben tijd nodig. We mogen dit niet te lang als excuus gebruiken, maar we hebben wel een compleet nieuw elftal. Er zijn maar liefst zes basisspelers vertrokken. We hebben nu bijvoorbeeld Claudio (Echeverri, red.) erbij, maar hij heeft slechts twee trainingen meegedaan. Hoe kun je verwachten dat hij al ingespeeld is? Dat kost tijd. We kunnen alleen maar geduld hebben en héél hard werken."

