Erik ten Hag staat vóór een zware uitdaging bij Bayer Leverkusen. Hij wist al dat het een immense taak zou worden, maar het verlies van zes basisspelers maakt het werk nóg ingewikkelder. Dat werd pijnlijk duidelijk in het thuisduel met Hoffenheim (1-2). Toch blijft hij optimistisch. "Ik weet uit mijn eigen ervaring dat tijd in voetbal best complex is", vertelt Ten Hag bij de persconferentie.

Ten Hag steekt zijn teleurstelling over het spel van Bayer Leverkusen niet onder stoelen of banken. "Hoffenheim was vooral efficiënt. Wij maakten twee fouten en daar maakten ze gebruik van. We hebben zelf weinig gecreëerd, dat moet gewoon beter. Er is veel werk aan de winkel, maar dat komt niet als een verrassing. We moeten investeren, maar ik weet uit ervaring dat dat een tijd duurt. We moeten geduldig blijven en focussen op onze manier van werken", stelt Ten Hag.

'Nieuw' Leverkusen bouwen

De Nederlandse coach, die eerder successen boekte bij Ajax en vooral tegenslagen kende bij Manchester United, staat voor de taak om Leverkusen volledig naar zijn hand te zetten. "Iedereen zegt dat het tijd kost om een 'nieuw' Bayer Leverkusen op te bouwen, maar mijn ervaring leert dat tijd in voetbal vaak complex is. Alleen, het gaat niet van de ene op de andere dag. We moeten elke dag gebruiken om ons te verbeteren", zegt hij op politiek correcte wijze.

Positief gestemd

Hoewel het bovenal een matige vertoning was, ziet Ten Hag ook voldoende aanknopingspunten. "We waren simpelweg niet sterk genoeg en kwamen te weinig in de zestienmeter; dan kom je tot weinig kansen. Maar het positieve is dat we zelf weinig hebben weggegeven, de spelers zijn fit en hebben de juiste teamgeest. We hebben tot het einde geknokt", spreekt Ten Hag vol optimisme.

Uitdaging door metamorfose

Bayer Leverkusen heeft in de zomer een grote metamorfose doorgemaakt, en die speelt het team duidelijk parten. Florian Wirtz, Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka en Amine Adil zijn vertrokken. Om dit op te vangen, heeft Leverkusen liefst 14 nieuwe spelers aangetrokken, voornamelijk jonge talenten tussen 19 en 22 jaar. "Natuurlijk helpt het niet dat er veel spelers zijn vertrokken en dat nieuwe spelers nog ingespeeld moeten worden. Dat is nu eenmaal het proces en dat moet je accepteren. Je kunt klagen, maar je moet ermee dealen.”

De nieuwe trainer van Bayer Leverkusen vertelde bij zijn presentatie openlijk over zijn liefde voor 'Die Sportschau', het televisieprogramma met alle samenvattingen van de Bundesliga. och heeft hij daar zaterdagmiddag geen moment aan gedacht. "Als we verliezen, dan heb ik geen oog voor ‘hoe mooi het is om in de Bundesliga te debuteren’ en denk ik alleen maar aan het beter maken van het elftal", pareert Ten Hag de vraag over zijn 'Sportschau-debuut'.

