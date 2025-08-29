De Europese tickets zijn verdeeld en dat is slecht nieuws voor José Mourinho. De markante trainer versloeg eerder dit seizoen Feyenoord met zijn club Fenerbahçe, maar werd vlak voor de Champions League-hoofdfase uitgeschakeld door Benfica en dat heeft gevolgen gehad voor de trainer.

Hij stond al tijden onder druk in Turkije en moest zijn baan redden door zich te kwalificeren voor de Champions League. De man die de Champions League ooit won met FC Porto en Internazionale en daarnaast successen had bij Chelsea, Real Madri en Manchester United wist wat hem te doen stond tegen Benfica: winnen.

Turk bezegelt lot José Mourinho

Dat lukte niet. In Turkije werd het vorige week 0-0 en in Portugal ging het helemaal mis. Nota bene de Turk Muhammed Kerem Aktürkoglu maakte het enige doelpunt namens Benfica en bezegelde daarmee het lot van Mourinho. Een dag later werd duidelijk dat hij weg is bij de Turkse topclub.

"We hebben afscheid genomen van José Mourinho", schrijft de voormalig werkgever uit Istanbul. "We bedanken hem voor zijn inzet voor ons team en wensen hem succes in zijn verdere carrière." Mouriho was sinds 2024 coach in Istanbul. De 62-jarige had nog een contract tot en met de zomer van 2026.

Fenerbahçe moet zich daarom tevredenstellen met de Europa League. Vrijdag weet het welke tegenstanders het treft in de competitiefase. Er zitten ook drie Nederlandse clubs in dat toernooi: Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Wie de nieuwe trainer wordt bij de Turken, is nog niet duidelijk.

Alles over Champions League

