Voetballer Allan Saint-Maximin onthult schokkende praktijken in de Turkse Süper Lig. De Franse vleugelspeler, die op huurbasis speelde voor Fenerbahçe, klaagt over de hel die hij het afgelopen seizoen heeft meegemaakt onder trainer Jose Mourinho.

De 28-jarige heeft hard uitgehaald naar het beleid van de club. “Mijn grootste carrièrefout was naar Fenerbahçe gaan. Ik raad geen enkele voetballer aan om hierheen te komen. Hun enige doel is Galatasaray kopiëren”, aldus de voormalig speler van St-Étienne, Monaco, Hannover, Bastia en Newcastle in een interview met de Twitch-podcast 'Zack en Roue Libre'.

De voormalig jeugdinternational (7 interlands) heeft spijt van de dag dat hij instemde om Al-Ahli te verlaten en voor een jaar terug te keren naar het Europese voetbal. Al-Hilal betaalde twee jaar geleden 27,2 miljoen euro aan Newcastle voor hem.

Bij Fenerbahçe speelde Saint-Maximin 31 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en vijf assists gaf. Hij speelde twee derby's tegen Galatasaray en verloor beide keren in eigen stadion: 1-3 in de competitie en 1-2 in de Turkse beker.

Problemen

“Ik kwam naar Fenerbahçe om kampioen te worden. Maar er zijn zoveel problemen rond de club. Om een voorbeeld te geven: ze probeerden me zelfs te dwingen tot dopinggebruik in Turkije”, beweert Allan Saint-Maximin.

De Fransman beweert verder dat Jose Mourinho er alles aan deed om het kampioenschap te winnen, maar dat hij achter de schermen een enorme invloed op hem uitoefende. De gespannen sfeer bij de club uit Istanbul leidde uiteindelijk tot het gebruik van verboden middelen in een wanhopige poging Galatasaray te onttronen.

Bedreigd

Saint-Maximin zegt zich onveilig te hebben gevoeld en sprak zich uit over kritiek. “Je kunt hier niet openlijk over praten, want je wordt bedreigd. Als je iets zegt, dreigen ze je met van alles.”, onthult de voetballer.

Hij beschreef de situatie in Turkije als een omgeving waarin "opdringerige onderwerpen" aan de orde van de dag zijn, zelfs buiten het voetbal. Tot nu toe is er geen reactie gekomen op deze beschuldigingen van Fenerbahçe of Mourinho. "Gezien de ernst van de beschuldigingen, met name wat betreft doping, worden verklaringen en acties binnen de club verwacht, mogelijk zelfs juridische stappen", schrijft en Duits medium. “Als er niets gebeurt, wordt de geloofwaardigheid van Fenerbahçe ernstig geschaad.”